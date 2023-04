Dobrovičtí fotbalisté si prodloužili čekání na druhé jarní vítězství, když doma po slabém výkonu nestačili na rozjetou Jiskru Ústí nad Orlicí.

Divize C, 20. kolo: FK Dobrovice - TJ Jiskra Ústí n. O. (1:3), 1. 4. 2023 | Foto: Karel Jedlička

Domácí sice na soupeře nastoupili s chutí, ale převahu měli pouze po vápno. Navíc ve 21. minutě inkasovali hodně kuriózní gól. Radek Tichý jásal nikoli po patičce, kterou se pokusil doklepnut Bednářův střílený centr, ale až když ho o vteřinu později nastřelil zblízka do čela Marek Sedláček, který slabé zakončení vykopával z brankové čáry.

„Ze začátku jsme byli lepší, ale nedotahovali jsme naše akce. Chyběla finální přihrávka, centry létaly spíš na bránu. Po prvním obdrženém gólu si myslím, že jsme trošku přestali hrát. Nedostal jsem tolik balonů nahoru, kolik bych si představoval,“ konstatoval dobrovický hrot Marek Volf.

Po půlhodině hry L. Janovský fauloval přesně na velkém vápně unikajícího Součka a při Stránského trestném kopu mezerou ve zdi se vyznamenal dobrovický brankář Kocmich. Domácí byli vepředu neškodní a až v nastaveném čase hlavičkoval těsně vedle Volf po centru Michala Sedláčka.

Foto: Boleslav doma uhrála bod s úřadujícím mistrem. Měla ale na tři

Druhá půle však začala opět lépe pro hosty, jejichž akce měly myšlenku a tah na bránu. Jeden z jedenácti orlickoústeckých rohů (domácí nekopali za celý zápas žádný) se vrátil přes celou šíři hřiště před Josefa Stránského, který z úhlu parádně vymetl vzdálenější šibenici – 0:2.

Picavě svitla naděje v 70. minutě. Minutu poté, co Kocmich vychytal po trestném kopu úplně osamoceného Součka, byl faulován Marek Volf a sám z přesně stejného místa na rozdíl od protihráče z prvního poločasu zavěsil z trestného kopu k tyči. „Rozmyslel jsem se v poslední chvíli a kopl to na brankářovu stranu, protože jsem čekal na jeho krok, který naštěstí udělal. Nechtěl jsem to zvedat a radši to kopnout po zemi, protože brankář byl velkej,“ popsal nejlepší dobrovický moment zápasu jeho autor.

Na nic víc však Dobrovičtí nedosáhli. Více si všímali výkonu rozhodčích než svého vlastního a za střídavého sluníčka a lijáku tak přinesla duha štěstí Východočechům. Jejich stoprocentní jarní bilanci potvrdil z rychlého brejku dvou náhradníků v ponechané výhodě po Petrjánošově přihrávce před prázdnou bránu Kryštof Vašek.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

„Za stavu nula dva přišlo prostřídání, do útoku ke mně přišel Radek Tomíček. Měli jsme zvýšit presink, napadat už nahoře, ale soupeř ukázal svou kvalitu a není náhoda, že ještě neztratil body,“ uznal Marek Volf. „Musíme to hodit za hlavu a soustředit se na příští zápas. Čekáme teď čtyři kola na výhru, ale neviděl bych to bledě, jsme jako nováček pořád v horní polovině tabulky a nálada v mužstvu je dobrá,“ dodal 31letý útočník, který má i dva ligové starty za Mladou Boleslav.

Nedělní zápas Benátek v Hlinsku ve stejné soutěži byl kvůli nezpůsobilému terénu odložen.

Dobrovice – Ústí nad Orlicí 1:3 (0:1)

Branky: 70. Volf – 21. Tichý, 48. Stránský, 90. Vašek. Rozhodčí: Rychtár. ŽK: 5:1. Diváků: 136. Střely na bránu: 2:6. Rohy: 0:11.

Dobrovice: Kocmich – Pečínka, Mar. Sedláček, L. Janovský, Bičiště (80. Kučera) – Kohout, Král (57. Bora), Pánek (70. Horák), J. Janovský - Mich. Sedláček (57. Tomíček), Volf.