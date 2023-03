Pokud by se měla úspěšnost přípravy měřit výsledky, panovaly by z těch dobrovických spíše rozpaky, a to včetně zmíněného duelu s Milínem. Nejlepším počinem zůstal skalp ambiciózních Neratovic z divizní skupiny B.

Na druhou stranu je ale nutné vidět, že ve čtyřech případech stály proti silné celky z třetí nejvyšší soutěže. „S některými jsme si poradili lépe, s některými vůbec,“ ohlédl se Murárik za krutě nastavenými zrcadly mimo jiné od Kolína, či béček Pardubic a Jablonce.

Do výkonného výboru valná hromada dovolila dva členy disciplinárky

V přípravě se navíc týmu nevyhýbala ani zranění, kterých bylo podle kouče víc než dost. Některá ovlivní i podobu sestavy na úvodní domácí mistrák proti Dvoru Králové.

„Klain a Novák budou chybět,“ potvrdil kouč s tím, že různě limitovaní byli či jsou i další. „Marek Sedláček a Tomíček trénují asi teprve tři týdny, Kocmich ještě méně. Horák onemocněl po generálce, Bičiště marodil minulý týden, tak uvidíme, jak se do toho dostane. Pánek si na včerejším tréninku pochroumal kotník. Do toho má Hubač pracovní povinnosti,“ vyjmenoval.

K dispozici pak bude mít i tři nové hráče, kteří tak vyrovnají bilanci odchodů. Nejlepší podzimní střelec Herzán se spolu s Kocourkem nechali zlákat do nižší soutěže v Rakousku, pryč je i Vrána, který toho ale v první části sezony zase tolik neodehrál.

Ve finále přípravy kanonáda i kolaps. Celkově ale na kopci panuje spokojenost

Doplnění? K Sedláčkovým si Dobrovice pořizuje další sourozeneckou dvojici. Lukáš a Jakub Janovští se v posledním roce a půl sešli v barvách divizního Štětí a nyní by oba měli přejít do Dobrovice.

„Starší Lukáš (29) je stoper, mladší Jakub (20) křídlo,“ představuje Murárik odchovance pražského fotbalu, kteří jej zaujali ve vzájemném pohárovém utkání na začátku sezony.

Z Horek pak má namířeno zpět do divize původně čelákovický Michal Pánek. „Chtěli jsme ho již v létě, ale pak se vážně zranil na poháru krajů, když reprezentoval Středočeský kraj, teď už snad bude v pořádku,“ uvedl Murárik na adresu jednadvacetiletého středního záložníka.

Dobrovice coby nováček na podzim uhrála slušných dvaadvacet bodů za mírně kladnou bilanci šesti výher, čtyřech remíz a pěti porážek. V podobném duchu by ze startovací sedmé příčky trenér rád pokračoval: „Udržet se v horní polovině tabulky a atakovat třeba i páté místo,“ odtajnil ne nereálný jarní cíl. Aktuálně páté Ústí nad Orlicí má pouze o dva body víc…