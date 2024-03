Jsou vychytané nuly něco, k čemu se upínáte třeba kvůli sebevědomí? Jak jsem říkal, každý brankář to sleduje a vždy ho nula potěší, ale zároveň se na to neupínám. Důležitější jsou body do tabulky. Snažím se v hlavě připravit na každý zápas, abych týmu pomohl a odvedl co nejlepší výkon. Vychytaná nula je takový bonus a dodává mi to motivaci a klid do dalších zápasů.

Co říkáte aktuální sérii? Určitě si ji hodně vážíte… Je to super, v první řadě chci říct, že to určitě není jen moje zásluhu, ale dobrá práce celého týmu včetně trenérů. Všichni si toho v Kosmonosech vážíme a doufáme, že nuly a hlavně body budou přibývat.

David ŠTEINER Bydliště: Trvalé mám stále v Byšicích, ale se snoubenkou bydlíme už tři roky v Luštěnicích

Narozen: 14. srpna 1999 v Mělníku

Zaměstnání: Pracuji ve Škoda auto, jako mechanik strojů a zařízení (údržbář)

Záliby: Kromě fotbalu chodím cvičit, rád jezdím na kole a cestuji

Nejoblíbenější jídlo: Obecně miluji jídlo, ale nejoblíbenější je asi hovězí burgr.

Nejoblíbenější pití: Nejvíce piju vodu, ale mám závislost na coca cole zero, a rád si dám s kámošema o víkendu pivo

Nejoblíbenější film: Góóól!

Nejoblíbenější hudba: Poslouchám skoro všechno

Máte za nulu nějakou „pokutu“ do týmové kasy?

Pokuta určitě nějaká bude, to je jasný. Hlavní pokladník je dlouhodobě zraněný, takže kasu dočasně převzal kapitán Mašek, který je docela tvrdý a píše pokuty i za nadváhu, takže nevím za co budu platit víc, jestli za nuly, nebo za kila navíc (smích).

I tak určitě budete chtít sérii udržet co nejdéle…

Určitě. Když budeme poctivě bránit jako doteď, tak věřím, že sérii můžeme natáhnout, ale zároveň jsem realista a je mi jasné, že gól časem dostaneme.

Co podle vás stojí za tím, že v posledních kolech vůbec neinkasujete?

Hrajeme kompaktně v bloku, dobře se posouváme, hrajeme vzadu na jistotu a nevymýšlíme nic složitého. Myslím, že jsme zlepšili i komunikaci, co se týče mě a obrany. Důležité však je, že do obrané fáze pracuje dobře celý tým.

Ve kterém z těch utkání jste si nejvíce zachytal a nuly si tak i nejvíce vážíte?

Myslím, že nejtěžší to bylo pro Benátkám, mají silný tým, každý balon sypou do vápna. Mají nepříjemné standardní situace. Jsem rád, že jsme to zvládli a vyhráli 3:0. Takže téhle nuly si fakt vážím a potěšila mě nejvíc, už jen proto, že je to derby.

Dovedl byste si v první půlce podzimu, kdy se týmu výsledkově nedařilo, představit podobnou sérii?

Popravdě ne. První půlka podzimu se nám nepovedla. Hráli jsme špatně, do toho jsme měli těžký los, navíc jsme neměli štěstí. Bylo to hrozně psychicky náročné. Takovou sérii porážek asi nikdo z nás ještě nezažil. Jsme rádi, že se to podařilo zlomit a jsme mimo ohrožení sestupu, i když tabulka je vyrovnaná a stačí dvakrát prohrát a jsme zase dole. Je potřeba tak dál pracovat a jít zápas od zápasu. Čeká nás ještě dvanáct těžkých kol.

Jak jste se vlastně dostal k chytání?

Začínal jsem u nás na vesnici v Byšicích jako hráč. Jelikož jsem byl vysoký už v brzkém věku a chtělo se mi míň a míň běhat, tak mě šoupli do brány a jsem v ní až doteď. A doufám, že ještě dlouho budu.

Dlouho jste chytal na Mělnicku. Jak jste se dostal právě do Kosmonos?

Asi v deseti jsem šel z Byšic, kde jsem bydlel, do Neratovic (už jako brankář), a tam jsem působil od přípravky až do A-týmu do svých devatenácti. Bylo to pro mě krásný období, měl jsem to tam rád a Neratovice mi přirostly k srdci. Ke konci už to pro mě bylo těžké, neprosadil jsem se v A-týmu, do toho jsem začal pracovat v Mladé Boleslavi, později jsem kousek od Boleslavi začal i bydlet a hledal jsem tým v okolí. V Kosmonosech jsem měl spolužáky ze školy a pár kamarádů, které jsem znal už z dorostenecké soutěže. Objevil jsem se tam na jednom tréninku na konci sezony 2019 a v nové už jsem nastupoval jako hráč Kosmonos a jsem za to rád.

Předpokládám, že jste tam spokojený.

Určitě jsem spokojený. Je tu dobrá parta. Mám tu hodně kamarádů. Jsem rád, že teď pravidelně chytám a mám u trenéra důvěru.

Dříve jste chytal i futsal, ten už ne?

Ano, chytal jsem v Mělníku celou juniorskou soutěž a připsal jsem si i pár startů za boleslavské Malibu, ale už nechytám. Nestíhám to časově, je těžké skloubit tyto dva sporty a dávat oběma sto procent. Kdo to zvládá, má u mě obdiv. Pro mě je teď priorita fotbal a chci se soustředit jen na něj.

Sledujete i byšický fotbal, kterým jste prošel?

Jelikož už v Byšicích nebydlím, tak zápasy moc nesleduji, ale jsem informován od táty, který když má čas, tak zajde. Tenhle víkend jsem zrovna byl v Byšicích, tak jsme zašli a bohužel tedy Byšice prohrály 0:1. Rád se tam vždycky ukážu, pozdravím se s kamarády, dám si pivko a klobásu a užiji si fotbal jako divák.

A s nadsázkou - nelanaří vás zpět?

Ne o žádné nabídce nevím. Myslím, že Byšice teď mají kvalitního brankáře, takže nikoho ani nehledají.