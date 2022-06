Jasno už je o jeho nástupci, bude jím Tomáš Staněk, který divizi trénoval tři sezony v Neratovicích. Předtím působil v Úvalech, Kolíně nebo i Viktorii Žižkov, tam po boku Jindřicha Trpišovského. K trénování se letos v zimě po dvouleté pauze vrátil v poděbradské Bohemii, která ovšem doplatila na sestup více než poloviny účastníků krajského přeboru.

V roli asistenta by pak měl v Benátkách i nadále pokračovat Jan Kysela. Ten kromě toho potvrdil, že šesté místo nebylo podle představ. „Nebyla to úspěšná sezona. Cíle byly určitě vyšší. Chtěli jsme hrát minimálně o třetí místo,“ připomněl.

Případnou třetí vstupenku do přeboru si vykopalo béčko Bakova

Tým se ovšem nevyvaroval některých zbytečných ztrát. Ta poslední, která definitivně zavřela dveře lepšímu umístění, přišla před týdnem v Tochovicích. Ty stejně jako Horky nakonec padají. „Ztratili jsme spousty jiných zápasů. Trápili jsme se hlavně po střelecké stránce. Chybějí nám góly. Dozadu je to solidní, gólů jsme dostali spolu s Vysokým Mýtem nejméně (32), ale na to, abychom hráli do třetího místa, musíme být více produktivní,“ popsal hlavní problém Jan Kysela.

„Tolik nastřílených gólů (62) máme jen díky tomu, že jsme jich v několika domácích zápasech dali po pěti. Bez nich bychom měli třeba o dvacet méně, a to je prostě málo,“ objasnil. S novým kolegou ve štábu bude podle jeho slov jedním z úkolů i doplnění kádru. „Nějaká jména už vytipovaná máme. Vše je ale teprve v řešení.“

FOTO: Divoká přestřelka. Kosmonosy braly v derniéře bod a čtvrté místo

Samotný závěrečný zápas přesně zapadl do kategorie „doma dáme bůra“. „I když výsledek byl jasný, tak Horky jsme v prvním poločase pustili do tří čtyř nebezpečných brejků po našich ztrátách a nedůrazu na prostředku. Přežili jsme možná dvě jejich šance. Když jsme pak ale ve druhém poločase přidali ještě jeden gól, tak už nebylo co řešit a měli jsme zápas ve své režii,“ vrátil se k utkání asistent Kysela.

Benátky - Horky 5:1 (3:1)

Branky: 10. M. Macek, 19. Vobořil, 34. Kopa, 58. Jimmy, 70. Mbah – 20. Pánek. Rozhodčí: Svoboda. Hráno bez karet. Střely na branku: 13:2. Střely mimo: 9:3. Rohy: 4:4. Ofsajdy: 1:2. Fauly: 7:4.

Benátky: Straka – Bodlák (61. Zabilanský), Borovička, Kopa, Komma – Mbah, Šimeček, Boček (61. Slicho), Vobořil, M. Macek (78. Šimek) – Jimmy.

Horky: Fülöp – Tarasiuk, Foungala, Šlehofer, Horák (58. Bičiště) – Livora (72. Prokorát), Pecháček, Pánek, Plucha – Madi Rama, Tsykalo (72. Dudla).