/FOTOGALERIE/ Okresní rivaly svedl los proti sobě hned v prvním kole a v Benátkách se odehrálo tradičně bojovné a značně vyhecované derby. Rozhodl ho vlastní gól, hosté z Dobrovice přepnuli na vyšší obrátky pozdě, dohrávali v deseti a nakonec odjeli s prázdnou.

Divize C, 1. kolo: SK Benátky n. J. - FK Dobrovice (1:0), hráno 6. 8. 2023 | Foto: Miloš Moc

Dobrovičtí přestáli úvodní tlak, kdy Bartoš řešil vyražením na roh Mlynkovu tvrdou ránu po rychlém útoku ve 4. minutě. Dlouho se pak bojovalo uprostřed hřiště, benátecké břevno ovšem zvonilo ve 29. minutě po Borově trestném kopu a halfvoleji Marka Volfa.

„Měli jsme více ze hry i několik příležitostí, ale potřebovali jsme zvýšit aktivitu. Dělali jsme chyby na pravé straně, proto byl Poběrežský střídán Kommou, ale nepřineslo to, co jsme očekávali,“ vysvětlil benátecký trenér Tomáš Staněk. „Dobrovičtí se proti nám vždycky vzchopí k naprosto nadstandardnímu výkonu, navíc je podržel jako vždycky v derby luxusními zákroky Bartoš.“

Klíčové chvíle nastaly krátce před naplněním hodiny hry. Z voleje pálil k tyči Mlynka, po Bartošově zákroku dorážce téhož hráče zastoupil cestu na brankové čáře Zelinka. Nebezpečí však nezmizelo, z levé strany vrátil odražený míč před bránu Bodlák a Vít Pečínka si ho smolně srazil do sítě.

Béčko Boleslavi vstoupilo do sezony bez gólu i bodu

Cukrovarníci nehodlali domácím osladit život a v poslední čtvrtině konečně začali hrozit. „Věděli jsme, že nás čeká těžké a vyhecované utkání, jsme od sebe pár kilometrů a domácí se netají ambicemi hrát nahoře. Od obdrženého gólu jsme začali hrát aktivně, což bylo dané i tím, že se soupeř zatáhl a hlídal výsledek,“ uvedl dobrovický trenér Michal Sedláček.

„Pod tíhou vedení jsme hráli nervózně, nebyli jsme schopní kloudně přejít přes půlící čáru kvůli strašnému množství jednoduchých nevynucených ztrát. Jediný brejk jsme pak hloupě vyřešili,“ přidal kritický pohled jeho protějšek Staněk.

Osm minut po inkasovaném gólu prošel tečovaný Klainův nákop před úplně volného Pánka. Ten však nepropálil Dědka, jenž se mu vrhl pod nohy. V 81. minutě předvedli Dobrovičtí skvělou kombinaci na jeden dotek. Míč putoval od Kopeckého před Zelinku k Tomíčkovi, který zády k bráně sklepl opět Pánkovi, jenž z 10 metrů těsně přestřelil.

Omlazeným Kosmonosům se na východ nechtělo, první zápas náladu nevylepšil

Dobrovici oslabil zkušený Volf, který si po odpískaném útočném faulu neodpustil zatleskání rozhodčímu. Ovšem až poté, co dostal žlutou kartu za protesty trenér Michal Sedláček. I v oslabení mohli hosté vyrovnat, když Kopeckého výstavní střelu lapil Dědek po mrštném skoku až nadvakrát.

„Škoda, zápasu by slušela více remíza. Domácí měli optickou převahu, ale více šancí než my neměli,“ prohlásil Michal Sedláček. „Mrzí mě, že rozhodčí dává karty za zákroky, které nevidí on ani pomezní a domácí hráči mu napovídají. To můžeme hrát playstation a nemusíme nikam jezdit,“ zlobil se exligový hráč na sudího Fišera.

„Pro nás je to dnes šťastné a upracované vítězství. Čeká nás těžká série, pohár proti Zápům a v sobotu mistrák v Letohradu, přitom už dnes kluci dohrávali na krev,“ vyhlíží další náročný program Tomáš Staněk.

Poklidné dobrovické léto. Trenér Sedláček nevyloučil doplnění kádru za pochodu

Benátky – Dobrovice 1:0 (0:0)

Branka: 60. vlastní Pečínka. Rozhodčí: Fišer. ŽK: 5:4. ČK: 87. Volf (D). Diváci: 350. Střely na bránu: 5:3. Rohy: 7:2.

Benátky: Dědek – Kopa, Hell, Glöckner – Poběrežský (46. Komma), Vobořil, Bodlák (90. Pažout), Hájek, Jarošenko – Mlynka (69. Knobloch), Macek (82. Gidion).

Dobrovice: Bartoš – Zelinka, Sedláček, Pečínka, Bičiště – J. Janovský (63. Kopecký), Bora (63. Pánek), Horák (80. Tomíček), Klain – Volf, Kohout.