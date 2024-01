Porážce 1:2 od divizního rivala z Kosmonos (65. Sedláček z pen. - 50. Hošťálek, 75. Kubelka) „asistovali“ přímo na hřišti obránci Lukáš Marek (na podzim Čáslav B), Ondřej Macek (Horky) a záložníci Václav Čičatka (Královice) a Jakub Zörkler (Rejšice).

Marek má v osmadvaceti letech s divizí zkušenosti. V minulosti kopal čtvrtou nejvyšší soutěž nejen za Čáslav, ale také za Kutnou Horu. Podobně je na tom také o dva roky mladší odchovanec Mladé Boleslavi Zörkler. Než zamířil zpět do Rejšic, stihl v Benátkách dokonce i půlrok v ČFL, o patro níž působil v Nymburku a Horkách.

Zimní fotbalový kalendář Boleslavska: kde a s kým hraje váš oblíbený tým?

Mackovi s Čičatkou je shodně 21 let. Mladší sourozenec benáteckého střelce Milana Macka si o pozornost výš řekl podzimními výkony v dresu Horek. Pokud na testech uspěje, bude tak moci v mistráku dojít na zajímavý rodinný souboj.

Čičatka, jediný testovaný, který na podzim působil jinde než ve středočeské I. A třídě, je odchovancem druholigové Vlašimi. Dospělý fotbal poprvé okusil v Zápech, následně prošel i Českým Brodem, Libiší a Kutnou Horkou. Na podzim sbíral starty s nižší porcí minut v pražském přeboru za Královice.

Kdo z kvarteta nakonec oblékne dres cukrovarníků i druhou neděli v březnu při prvním mistráku, odhalí až nadcházející týdny. Michal Sedláček během první zimy v roli trenéra Dobrovice podepisuje zkušenosti kolegů na stejné úrovni, že sehnat a přilákat nové hráče, je momentálně velice těžké. „Oslovili jsme a komunikovali od konce listopadu se zhruba dvacítkou hráčů, v přípravě máme čtyři,“ doložil jednoduchým počtem „úspěšnost“ námluv. Nejčastější odpověď, s níž se od potenciálních posil sestává? „Nechtějí měnit prostředí,“ podělil se o zkušenost.

„Doba je bohužel jiná. Dříve bylo v kádru 25 lidi a museli se vyřazovat. Co se bavíme s trenéry na úrovni třetí ligy a divize, všude mají podobný problém,“ dodal.

„Vražedná“ B-třída v poločase. I neporažený lídr myslí především na záchranu

Ač dobrovických 23 hráčů zapojených v různé míře do první poloviny soutěže nikterak nevybočuje z průměru soutěže, doplnění a okysličení kádru by se rozhodně hodilo. Třeba proto, že jeden z prvních přestupů nového roku realizoval Jan Knobloch „domů“ do Sokola Sloveč (III. třída Nymburska). Podzimní návrat zkušeného borce tak měl jen krátké trvání.

„Přijal novou pracovní nabídku, kvůli které by nestíhal plně absolvovat tréninky a zápasy,“ objasnil kouč ztrátu – a podle svých slov citelnou. „Bohužel musím říct, že Honza i přes svůj věk (39) převyšoval svými výkony mladší spoluhráče.“

Samostatnou kapitolou jsou zranění, která se nevyhýbají ani Dobrovickým. „Hned v prvním zápase se nám zranil Denis Zelinka. Do toho ještě máme stále zraněného Pavla Klaina z podzimní části. Doufáme ale, že se oba na první jarní kola dají do kupy a alespoň na část utkání je budeme mít k dispozici,“ konstatoval Michal Sedláček, podle kterého v klubu nadále intenzivně pracují na dalších příchodech. „Věřím, že Honzu plnohodnotně nahradíme a noví hráči, co přijdou, budou přínosem a zvedne se nám v kádru konkurence, což velmi potřebujeme,“ uzavřel.