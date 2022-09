„Oba poločasy jsme vyhráli, vstřelili jsme pět gólů, takže spokojenost. Co nás mrzí, je zranění hráče (Glöckner – kotník), což nás potkává teď skoro v každém zápase,“ řekl po utkání trenér Benátek Tomáš Staněk.

Na svůj trenérský štáb vzal snížení soupeře na 3:1 po dlouhém autu do šestnáctky těsně před odchodem na přestávku. „Věděli jsme, že to zahrávají, nepřipravili jsme se na to a byli tam blbě naskládaní. To jde za námi. Vlili jsme soupeři trochu krev do žil,“ vrátil se Staněk k drobné komplikaci na cestě za čtvrtým podzimním vítězstvím.

Zdroj: SK Benátky

„Připravovali jsme se na těžké utkání, což se potvrdilo. Na druhou stranu jsme nabídli všechny šance svými hrubými individuálními chybami, které soupeř potrestal. Pak už se těžké hraje,“ přidal svůj pohled na utkání trenér hostů Martin Slavík.

Druhý zápas v řadě dokázal v závěrečných minutách strhnout na svou stranu nováček z Dobrovice. V Ústí nad Orlicí pomohla málo vídaná chyba brankáře, který za stavu 1:1 spěchal s výkopem natolik, že nastřelil soupeře a propadlý míč po chvíli nekompromisně napálil o tyč do sítě Roman Herzán. Následně přišla ještě pojistka z kopačky Kohouta.

Trenér Ondřej Murárik utkání hodnotil vzhledem k výsledku pozitivně, zmínil ovšem, že v prvním poločase s týmem tahal za kratší konec, což se necelých deset minut projevilo i na průběžném stavu. „Přišlo mi, že se kluci bojí hrát. Pustili jsme domácí do dvou šancí, na které jsme se připravovali, a z jedné inkasovali. Naštěstí se nám do poločasu podařilo vyrovnat. Druhý už byl o něco lepší, ale pořád nás srážely nepřesnosti v přechodové fázi. Až po vystřídání došlo k oživení a dokázali jsme více zakombinovat,“ popsal zápas a věří, že stejně jako předešlá výhra zvedne a tato hráčům sebevědomí.

5. kolo: Ústí n. O. - Dobrovice 1:3 (25. Tichý - 34. Pečínka, 83. Herzán, 85. Kohout), Benátky n. J. - Hlinsko 5:2 (11. Glöckner, 31. Mbah, 39. Komárek, 76. Slicho, 84. Macek - 45. Křižák, 83. Kapanga), Turnov - Dvůr Králové 3:1 (33. Prokopec, 77. Havel, 89. Tobiaš - 82. Hrubý), Velké Hamry - Nový Bydžov 4:1 (14. Šohaj, 16., 31. a 48. Černý - 52. Mokošín), Náchod - Letohrad 1:2 (13. Světlík - 39. a 41. Kabourek), Liberec B - Čáslav 5:0 (41. a 45. Polyák, 60. Kytka, 71. Varfolomieiev, 74. Kranthove), Chrudim B - Trutnov 6:2 (21. Dostálek, 27. a 70. Firbacher, 53. Juliš, 63. Gregovský, 90. Zvolánek - 39. a 88. Čechovič), Vys. Mýto - Brandýs n. L. 8:0 (10., 13. a 56. z pen. Mokrejš, 4. a 29. Haladei, 40. Kopřiva, 65. Hrubý, 83. Benda)