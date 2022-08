„Byl to pro nás takový zvláštní zápas. Chyběla nám zdravá agresivita, jednoduchost do útoku, nešla nám ani kombinace. Soupeř hrál hodně do defenzivy. Když si ale promítnu statistiky, i když se nám nedaří, jsme schopní si vytvořit čtyři gólové situace. Dneska to bylo o tom, že jsme je neproměnili,“ mínil trenér Benátek Tomáš Staněk.

Litoval především hned úvodní velké možnosti v prvním poločase, kdy Mbah a po něm Slicho neprostřelili brankáře z bezprostřední blízkosti. „Ráz zápasu by to změnilo, což se bohužel nestalo. Dobývali jsme obranu a ještě nám vlastně nešla kombinace. Byl to pro nás psychicky těžký zápas,“ zmínil Staněk.

Ve druhém poločase se zdálo, že přece jen přišlo vysvobození. Šimáček dorazil na místo určení vlastní neproměněnou penaltu odpískanou za hraní rukou. Ke třem bodům ale nakonec trefa kapitána nevedla.

„Když se soupeř poprvé ve druhém poločase dostal k nám do vápna, tak nás hned ztrestal gólem. Z tohoto pohledu je pro nás velká ztráta. Je to strašná škoda, protože jsme tím znegovali body z Letohradu. Musíme je získat příští týden ve Dvoře,“ zavelel trenér Benátek.

Vedení se nepodařilo uhájit ani Dobrovici. V Hlinsku se sice nováček ujal vedení, když ve čtvrtině hrací doby dotlačil do brány rohový kop. Domácí hnaní téměř pěti stovkami diváků ale stačili ještě do půle vývoj otočit ve svůj prospěch. Obrat nastartovala nechytatelná bomba zpoza šestnáctky, na kterou po chvíli navázala přímočará kombinace s parádní finální přihrávkou. Potřetí byl Bartoš bez šance čtvrthodiny před koncem, to marně plachtil za precizně zahraným přímým kopem.

3. kolo: Hlinsko – Dobrovice 3:1 (35. a 74. Pilný, 40. Kapanga – 22. Kohout), Ústí n. O. – Dvůr Králové 2:1 (64. a 90+1. Sokol – 73. z pen. Hruška), Benátky – Nový Bydžov 1:1 (74. Šimeček – 84. Holec), Turnov – Letohrad 2:1 (66. a 2. Havel – 22. Nágl), Velké Hamry – Čáslav 1:0 (12. Žitka), Náchod – Trutnov 0:1 (8. Macek), Liberec B – Brandýs 2:1 (16. Hadaščok, 72. Valenta – 30. Šmejkal), Chrudim B – Vys. Mýto 0:4 (30. Mokrejš, 50. Haladei, 60. z pen. Tomášek, 76. Ráliš)