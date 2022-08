Nejprve se prosadil Zabilanský a po klasickém „šatnáři“ Kommy byla pozice Benátek před druhým poločasem ještě lepší. Domácí sice po změně stran vynaložili značné úsilí na to, aby se vrátili do utkání, leč jejich ofenzivní hra byla tentokrát bezzubá a tři body se stěhovaly do středních Čech.

FOTO: Další vlastenec už Kosmonosy nemrzel, ve Štětí přetavily dlouhou přesilu

Trenér Benátek Tomáš Staněk byl spokojený nejen s výsledkem, ale také s předvedenou hrou. „Po tom, jak se vyvíjel celý uplynulý týden, to jsou pro nás zlaté tři body. Myslím si, že jsme měli celé utkání absolutně pod kontrolou. Kluci do detailu splnili to, co jsme po nich chtěli. Soupeř si nevytvořil ani jednu gólovou situaci. Naopak my pozornou obranou, dobrým vyplňováním prostorů, jsme sbírali míče a ve druhé půli jsme mohli přidat ještě tři branky. Jak jsem řekl, naše výhra je absolutně zasloužená, mohla být i vyšší,“ řekl.

Za zasloužené označil vítězství Benátek také domácí lodivod Aleš Majvald: „Kromě prvních deseti minut, kdy nás hosté nechali zkušeně hrát, jsme nebyli příliš na balónu. Benátky byly mnohem nebezpečnější. Řekl bych, že prohra je pro nás ještě milosrdná.“

Foto: O výhře boleslavského béčka rozhodl nejmladší hráč

Premiérové body v sezoně byly ve hře v souboji Dobrovice a Chrudimi B. Po výsledku 1:1 si na ně nakonec sáhli oba novicové.

Dlouho spíše bojovný než pohledný fotbal přinesl gólové zpestření až v poslední půlhodině. Jako první prošla až do finále jedna z akcí hostů. Po autovém vhazování si míč na středu vzal Holub, který přesným pasem za obranou našel Dostálka. Ten sice nejdříve trefil brankaře domácích, ale z následné dorážky se nemýlil. Na vyrovnání se dlouho nečekalo. Dobrovice se nesmířila s prohrou a jedenáct minut před závěrečným hvizdem vyrovnal Herzán.

„Chrudim B přijela se čtyřmi zkušenými borci se zkušenostmi z druhé ligy a zbytek kádru tvořili mladíci z jejich líhně. Utkání moc šancí nenabídlo, ale i přesto jsme měli více šancí ke skórování. Bohužel jsme v zakončení zatím nepřesní,“ zhodnotili domácí zápas na svých stránkách.

Lysá otočila dvěma góly ze dvou střel soubojový duel v Luštěnicích

Kompletní boleslavské divizní trio čeká v týdnu první kolo celostátní pohárové soutěže Mol cup. Benátky se ve středu představí v České Lípě, Dobrovice a Kosmonosy (sk. B) změří na svém hřišti síly s ex-druholigovými soupeři – u cukrovaru nastoupí Ústí nad Labem (výkop 17), na kopci nad Boleslaví pak Viktoria Žižkov (18).

Dobrovice - Chrudim B 1:1 (0:0)

Branky: 79. Herzán - 63. Dostálek. Rozhodčí: Šulcová. ŽK: 2:1. Diváci: 200. Dobrovice: Kocmich - Horák (70. Michal Sedláček), Marek Sedláček, Pečínka, Klain - Novák, Král, Kocourek, Bičiště (63. Zelinka) - Kohout (82. Korec), Tomíček (63. Herzán).

Letohrad – Benátky 0:2 (0:2)

Branky: 39. Zabilanský, 45+1. Komma. Rozhodčí: Klečka. ŽK: 3:3. Diváci: 150. Benátky: Dědek – Holakovský (72. Šimek), Glöckner, Kopa, Komma – Zabilanský, Mbah (90. Poustecký), Šimeček (80. Zedníček) Komárek, Slicho – M. Macek (90. Sudek).