Kosmonosy - Vyhecovaná, bezohledná bitva. Dvanáct žlutých, spoustu sporných výroků, ale i pěkné góly. To vše přineslo okresní divizní derby, celé hrané na jednu bránu, směrem k Bradleci. V první půli útočily pouze Benátky, ve druhém Kosmonosy.

„Strašně se mi líbil první poločas, změnili jsme rozestavení a na Kosmonosy to platilo. Dali jsme z pěti šancí tři góly po akcích ze strany,“ liboval si benátecký trenér Radim Truksa. V 10. minutě průnik a zpětnou přihrávku Jimmyho Peremene Gidiona využil šlehou k tyči z 18 metrů Milan Macek. Ve 27. vracel Kyselův přetažený trestný kop před bránu šikula Mansfeld a Lukáš Glöckner si na malém vápně počínal zkušeně - 0:2. Do přestávky ještě po Kyselově centru zavěsil hlavou do protipohybu opět Gidion, který branku oslavil sestavou salt.

Zatímco domácí se nedostali na dostřel, vychytal Hartych skokem k zemi Kommovu příležitost a Zabilanský minutu před přestávkou po Mansfeldově centru napálil volej těsně vedle. V početné benátecké výpravě se přetřásalo opakování loňského debaklu 7:0. Tentokrát se ale domácí vzchopili a dohráli se ctí.

„Zaspali jsme začátek, potom nám pomohla vystřídání i bouřka v kabině, ale odehrát dobrý jeden poločas je málo. Hosté s třígólovým náskokem nepotřebovali útočit a zalezli, odehráli to chytře,“ hodnotil první porážku po třech remízách domácí trenér Michal Mašek, který o přestávce vyčerpal celou kvótu střídání. Sudí Les si nechal nepřesnostmi na obě strany ze zápasu udělat paseku. „Za mě špatný rozhodčí. Hned na začátku neudělil žlutou za faul, pak to bylo zbytečně nervózní,“ řekl kosmonoský kouč, který se s arbitrem několikrát dostal do křížku a za ostrou kritiku dostal žlutou.

„Bylo to derby, jak má být. Vyhecované na hřišti i mezi lavičkami. Takový zápas je záživnější pro lidi než třeba minulý týden, kdy to bylo s Čáslaví bez náboje,“ pravil po zápase Radim Truksa a vrátil se k fotbalu: „Začátek druhého poločasu jsme ještě chytli, ale od desáté minuty nás Kosmonosy dostaly pod tlak. Propadávaly nám míče od Podzimka, který je silný v hlavičkových soubojích.“ V 55. minutě se za obranu prosmýkl Vojtěch Šulc, ale s gólmanem obstřelil i bránu.

O dvě minuty později Radim Straka zmenšil úhel a vychytal Kubelkův samostatný nájezd, vzápětí Horákovu střelu z úhlu do odkryté brány vykopával z čáry benátecký kapitán Kysela. Až v 71. se Kosmonosy mezi urputnou řežbou dočkaly gólu. Maškův dloubáček za obranu využil zcela volný Matouš Kubelka. Hosté je ale k žádnému náporu nepustili, až v závěru nastaveného času vyškraboval Maškovu krásnou střelu zpod břevna Straka. „Benátky jsou silný soupeř, body jsme ztratili hlavně v předchozích zápasech,“ konstatoval Michal Mašek.

Kosmonosy - Benátky 1:3 (0:3)

Branky: 71. Kubelka - 10. Macek, 27. Glöckner, 41. Gidion. Rozhodčí: Les. ŽK: 4:7. Diváci: 280. Střely na bránu: 3:6. Rohy: 3:3.

Kosmonosy: Hartych - Šimáček, Hošťálek, Smetana, Hrdlička (46. Žižka) - Motyčka (46. Podzimek), Marek (46. Maryška), Mašek, Král (46. Horák) - Lukáč (19. Kubelka), Šulc.

Benátky: Straka - Kysela, Holeček (69. Šimeček), Glöckner, Slicho - Zabilanský, Komma (69. Šimek), Kopa, Macek, Mansfeld (86. Zoubek) - Gidion (90. Košek).