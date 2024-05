Oba celky se drží pár bodů nad sestupovou hranou a otevřít hru nehodlal nikdo. Za první poločas se do jediné šance dostali ve 28. minutě hosté, když Trýzna po přihrávce Petra Hradce obhodil z rohu malého vápna vybíhajícího Bartoše do boční sítě.

Krátce po přestávce vypálil z 22 metrů pod břevno Volf a kosmonoský brankář Kindl vyškraboval prudký projektil na roh. „Věděli jsme, že to bude bojovný zápas na hraně, hráči i realizační týmy se mezi sebou velmi dobře znají,“ konstatoval dobrovický kouč Michal Sedláček. „Je vidět, že oba soupeři hrají o hodně. Měli jsme dvě pološance, ale přijeli jsme hlavně pro bod, s cílem z bloku nedostat gól a to se málem podařilo,“ uvedl jeho protějšek a jmenovec Mašek.

Skóre se změnilo v 74. minutě po bizarní minele kosmonoského Šulce. Ten v mylném domnění, že byla přerušená hra, uchopil míč do rukou. Trestný kop Alexandra Bory pak umístil hlavičkou přesně k tyči střídající Vojtěch Němec.

„Hraje se, dokud není písknuto. To je triviální chyba jak z přípravky,“ zlobil se Michal Mašek.

Jenže jásot v řadách fanoušků Picavy se vzápětí změnil ve vztek. Za dvě minuty mladší bratr domácího trenéra v pokutovém území zezadu zavadil o nohu syna toho hostujícího a z penalty vyrovnal Jan Podzimek.

„Žijeme v demokratické republice, tak si svůj názor řeknu: tohle stoprocentní penalta nebyla. Kdybych měl komentovat další zákroky, musel bych být sprostý. Kosmonosům rozhodčí pískl všechno, nám nic,“ hněval se Michal Sedláček.

„Rozhodčí pískal na obě strany prapodivně, ale domácí si stěžovali a komentovali každý jeho výrok od první minuty. Škoda, mohl to být pěkný zápas, ale stal se z toho takový vesnický fotbal, za mě až holomajzna nehodná divize,“ kontroval Michal Mašek.

Nervózní závěr nic nezměnil na skóre, jen prudce navýšil počet rozdaných karet. „Výhra by nás posunula psychicky, nestalo se a musíme se zmátořit a vydolovat ještě co nejvíce bodů. Momentálně to vypadá, že hrajeme o záchranu,“ uvědomuje si Michal Sedláček, který nasadil do základní sestavy premiérově i patnáctiletého Ladislava Zajíčka. „Situace v kádru není vůbec růžová, během dvou tří týdnů se nám kromě dvou hráčů vystřídala u všech viróza a střevní potíže, do toho se přidala zranění Bičištěho, Horáka a Kopeckého.

Skládáme to horko těžko, nemáme tak široký kádr, aby nás nepoznamenalo, když nám vypadne tolik hráčů ze základu,“ prohlásil dobrovický trenér.

Jeho svěřence čeká v klíčových bojích těžší los. Oba okresní rivalové se v posledním měsíci představí proti hratelným Hlinsku a Slavii Hradec Králové, kromě toho Kosmonosy vyzvou čtrnácté Spoje Praha a poslední Letohrad, Dobrovice naopak třetí Velké Hamry a druhé Benátky.

Dobrovice – Kosmonosy 1:1 (0:0)

Branky: 74. Němec – 77. z PK Podzimek. Rozhodčí: Depeš. ŽK: 4:5. Diváků: 157. Střely na bránu: 3:2. Rohy: 2:1.

Dobrovice: Bartoš – Krčmář, Sedláček, Macek, Zelinka – Bora, Král – Zajíček (60. Němec), Pánek, Kohout – Volf.

Kosmonosy: Kindl – Kubelka, Zeman, Hrdlička, Poláček – Trýzna (82. Fišer), Šoufek – P. Hradec (88. D. Hradec), Mašek, Šulc (90.+2 Trajkovski) – Podzimek (82. Havlas).