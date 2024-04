Poztráceli další body a špička divizní soutěže se jim, možná nenávratně, vzdaluje. Přitom benátečtí fotbalisté vstoupili do utkání na turnovské půdě rozhodně lépe. Byli aktivnější a po zásluze se dostali do vedení. Neubráněná standardní situace jim ale zhatila plány. Houževnatí domácí poté rozhodli zápas v závěrečné dvacetiminutovce, v níž přidal svůj druhý gól v zápase Malý a následně ještě Turnovští dvakrát pláchli do otevřené obrany a tyto situace chladnokrevně využili. Zrodila se tak překvapivě vysoká porážka benáteckých fotbalistů, kteří po ní spadli na třetí příčku.

Gólová střela Tomáše Fabiána tentokrát Benátkám na body nestačila. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

V úvodu Staňkovi svěřenci diktovali tempo hry a po zásluze se v sedmé minutě dostali do vedení. Mlynkův propadl k volnému Fabiánovi, který přesnou střelou napnul síť. Povzbuzení hosté si vypracovali další příležitost, v níž byl Mlynka, Franc ale dokázal zkrotit míč ve svých rukavicích. Chvilka nepozornosti po standardní situaci ze středu pole stačila k tomu, aby těsný náskok benáteckých fotbalistů zmizel. Po několika odrazech se míč dostal k volnému Malému, jenž ho doklepl do sítě.

Benátečtí hráči byli do konce první půle častěji u míče, leč do vyložených šancí se nedostávali. Registrovat tak můžeme jen zajímavý pokus Macka, který se ale mezi tyče turnovské brány nevešel.

Podobný herní obrázek pokračoval také ve druhém poločase. Ochozy zašuměly při střele Ducha, ten byl ale taktéž nepřesný a Franc tak zasahovat nemusel. Postupem času se dostávali ke slovu také domácí fotbalisté, které zdobila zejména nezměrná bojovnost. Prvním varováním byla Prokopcova tvrdá střela, jež ale vzdálenější tyčku minula.

Sedmnáct minut před koncem se na pravém křídle dostal k míči střídající Nosek, centrem na zadní tyč oslovil Malého, který druhou brankou v zápase rozjásal svůj tým i velmi slušnou návštěvu, která i přes chladné počasí zavítala na toto pojizerské střetnutí.

Chvíli po něm mohl přidat třetí branku kličkující Petr Havel, hosté ale srazili jeho střelu na rohový kop. Na druhé straně neuspěl často střílející Fabián. S blížícím se koncem zápasu se začala vkrádat na benátecké kopačky nervozita a domácí toho bezezbytku využili.

Zcela volný Nosek ještě sám před Dědkem minul. Vzápětí ale mířil na brankáře Dědka osamocený Prokopec, který se rychlou kličkou zbavil benáteckého brankáře a dovedl míč do prázdné brány.

V nastaveném čase, při hostující hře vabank, ještě využil zmatky v obranných řadách benáteckého celku střídající mladík Kříž, který zasadil poslední úder zdecimovanému soupeři. Psychicky rozložený benátecký celek ještě mohl jednou inkasovat, Prokopec ale velkou šanci prováhal.

Na zasloužené výhře turnovského celku to již nic nezměnilo. Po druhé porážce ze čtvrtého venkovního duelu klesli benátečtí fotbalisté na třetí místo divizní tabulky. Vedoucí Ústí nad Orlicí má nad Benátkami již desetibodový náskok.

Trenéři po utkání

Josef Petřík: Na soupeře jsme se dobře připravili, protože jsme věděli, že je hodně silný. Příliš jsme netaktizovali, snažili jsme se hrát svoji hru po křídlech a prosadit se. To se nám nakonec vyplatilo.

Tomáš Staněk: Začnu celou naší situací, ve které se nyní nacházíme. Máme problém dát nějak dohromady obranu. Z šesti obránců, které máme, jsou tři mimo. Další hráč, jenž může alternovat na pozici beka, se také dnes nemohl zúčastnit zápasu. Tím nás ale nechci omlouvat. Řekl bych, že jsme měli skvělý vstup do zápasu a za prvních deset nebo dvanáct minut si vypracovali dvě gólové situace po centrech. Byli jsme aktivní, avšak ihned po první standardní situaci soupeře, kdy máme ve vápně špatné postavení, nám propadl míč a soupeř ho donese do brány. Neříkám, že se nám v ten moment hra sesypala, stále jsme byli aktivní, ale už to nebylo tak markantní. I přesto jsme si vypracovali další dvě dobré příležitosti, oproti tomu Turnov jednu. První poločas byl, dle mého názoru, na brankové situace 5:2 pro nás, přitom stav byl nerozhodný 1:1. Druhá půle byla z naší strany hodně špatná. Prohrávali jsme souboje a nebyli aktivní tak, jak jsme měli být. V útočné fázi to byl od nás strašný zmar a soupeř nás každým brejkem trestal. Největší rozdíl vidím v chování v útočných boxech, a to u jakéhokoliv soupeře, který hraje proti nám. Máme brankové příležitosti, ale nemáme touhu a odhodlání jít s kůži na trh a více se prosadit. Beru druhou inkasovanou branku. Velký rozdíl je v tom, jak zakončujeme my a jak Turnov. Za stavu 2:1 pro domácí jsme z nouze posunuli Davida Komárka na stopera a v tu chvíli nám tam chodil jeden brejk za druhým. Musíme si nad tím sednout a rozebrat si to. Budeme doufat, že se nám někteří hráči dají do příštího týdne dohromady. Opět jsme museli pro zranění nuceně střídat. Příští týden to pro nás bude těžký zápas, protože na nás leží deka, ze které se musíme rychle oklepat.

FK Turnov – SK Benátky nad Jizerou 4:1 (1:1)

Branky: 14. a 73. Malý, 80. Prokopec, 90+1. Kříž – 7. Fabián. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Nymsa – Erlebach, Vitvar. Diváci: 200.

Turnov: Franc – Holub, Petržilka, Chládek, Tomašov – P. Havel, Beníšek, Prokopec - Landfeld (46. Kříž), Malý (76. Vencbauer), Š. Havel (68. Nosek).

Benátky: Dědek – Zabilanský, Kopa, Hell, Duch – Vobořil, Šimeček, Hájek (69. Komárek) – Mlynka (69. Jimmy), Macek, Fabián.