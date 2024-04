Kosmonosy se na jaře vracely z venkovního zápasu s prázdnou vůbec poprvé. Navázat na předešlé dvě bezbrankové remízy se nepodařilo ani dvěma vstřelenými góly. V prvním poločase poslal tým po perfektně sehraném rohu do vedení Pajer, po změně stran na chvíli volný míč v šestnáctce pohotově uklidil kapitán Mašek.

V obou případech domácí dokázali najít okénka v hostující defenzivě a srovnat. Pět minut před koncem pak Slavík překlopil výsledek jedovatou střelou zpoza šestnáctky. Rozhodnuto ale ještě nebylo. V nastaveném čase propadl do sítě centr Poláčka. Místo srovnání ale rozhodčí pískali faul na brankáře, který ve skrumáži hráčů mimo malý čtverec promáchl a skončil na trávníku.

„Kontakt na brankáře tam byl, ale od domácího hráče,“ vrátil se trenér hostí Michal Mašek k momentu, kterým si přes protesty na lavičce vysloužil žlutou kartu.

Bolestivá porážka pro boleslavskou rezervu, v tabulce aby se pomalu třásla

Podle jeho slov ovšem šlo už jen o vrchol zmaru, o jehož příčině měl jasno. „Hráli jsme dva zápasy. S Trutnovskými super, vyrovnaný. Místy jsme byli lepší a dvakrát i vedli. Góly jsme dostali po menších chybách. Ale s výkonem jsem byl na rozdíl od předešlých zápasů spokojený. Sahali jsme po bodu, možná po třech. Druhý zápas jsme prohráli s pány v černých dresech. Tři penalty neodpískané, neuznaný gól,“ uvedl už po opadnutí emocí. Zklamaný byl celkově z atmosféry zápasu na trutnovské umělce. „I od diváků to bylo nepřátelské prostředí. Myslím, že fotbal by takový být neměl,“ dodal.

S ne úplně nejlepšími vyhlídkami nastupovali v Novém Bydžově fotbalisté Dobrovice. Na hřišti o záchranu bojujících domácích postrádali dva hráče, někteří další nebyli ještě zcela fit a do základu tak museli i dva, kteří v týdnu bojovali s teplotami.

Podle trenéra Michala Sedláčka se navíc potvrdilo, že soupeř bude hrát na hranici svých možností. Výsledkem byly tři inkasované branky v síti hostů. Ti se neprosadili ani jednou. „Prvních patnáct minut jsme byli horší, v soubojích jsme byli pozdě a přežili dvě šance domácích. Poté jsme hru vyrovnali, a když už i trochu zaměstnali domácí obranu, tak jsme dostali gól z rohového kopu,“ popsal těsně prohraný první poločas.

Boleslav vyloupila Pardubice, v nadstavbě si zahraje skupinu o titul

Ve druhém se s vývojem partě od cukrovaru pohnout nepodařilo. „Měli jsme optickou převahu, ale zmohli jsme se pouze na střelu z dvaceti metrů do břevna. Chvíli poté nás domácí potrestali podruhé. Pak jsme hru už hodně otevřeli a dostali v poslední minutě z dalšího brejku třetí gól,“ dodal s tím, že soupeř vyhrál zaslouženě. „Byli bojovnější, přidali do toho srdíčko, a to na nás dnes bohužel stačilo.“

Ani rychlé vedení z kopačky Fabiána neodvrátilo už třetí jarní porážku Benátek (oproti dvěma za celý podzim). Turnov zápas týmů z lepší poloviny tabulky brzy srovnal, když za Dědka dotlačil míč po standardní situaci. Otočku zařídil čtvrthodiny před koncem po nenápadné akci z křídla znovu Malý. Ve zbylém čase Turnovští stačili výhru ještě dvakrát navýšit.