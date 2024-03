/VIDEO, FOTOGALERIE/ Fotbalisté Dobrovice vstoupili do jarní části divize remízou na půdě Turnova. Na umělé trávě se výsledek 1:1 zrodil už v průběhu prvního poločasu. Trenér hostů Sedláček po utkání chválil bojovnost svého týmu, získaný bod má pro jeho mužstvo svou cenu.

Turnov A - Dobrovice | Video: Josef Březina

Hosté v základu se třemi z pěti zimních posil už po necelých pěti minutách vedli. Právě i nově příchozí hráči Macek a Němec se zapojili do akce, na jejímž konci byla sedmá sezonní trefa aktuálně už nejlepšího střelce mužstva Marka Sedláčka.

Po podzimu čtvrtým domácím se podařilo vyrovnání do šatny, pomocí břevna jej dokonal Nosek. V závěru poločasu bylo rušno ještě před oběma brankami, skóre se už ale nezměnilo, a to ani po změně stran.

„Stál proti nám soupeř, který byl velice silný v nasazení a v osobních soubojích, takže utkání bylo náročné,“ řekl trenér Dobrovice Michal Sedláček k remíze, kterou považoval za zaslouženou.

„První poločas jsme si vytvořili my i soupeř dvě velké šance a každý tým jednu proměnil. Druhý poločas byli domácí opticky lepší a více v držení míče, ale ani oni, ani my jsme si už žádnou velkou šanci nevytvořili. Bod je pro nás asi o trošku cennější než pro domácí, jelikož se Turnovští pohybují ve vyšších patrech tabulky než my. Naším hráčům patří dík za bojovnost a je třeba se už chystat na domácí zápas proti Benešovu,“ dodal Michal Sedláček.

FK Turnov - FK Dobrovice 1:1 (1:1)

Branky: 43. Nosek - 5. Sedláček. Rozhodčí: Fišer. ŽK: 5:2. Diváci: 240.

Turnov: Franc - Holub, Jíra, Chládek (46. Landfeld), Tobiaš (46. Kříž) - Prokopec (53. Š. Havel), Tomašov, Vencbauer, P. Havel, Petržilka, - Nosek (80. Břenek).

Dobrovice: Bartoš - Krčmář, Macek, Sedláček, Bičiště - Němec (53. Kopecký), Horák, Bora, Pánek (80. Král), Kohout (88. J. Janovský) - Volf.