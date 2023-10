Hned pět hráčů z kádru druholigového áčka nasadil do základní jedenáctky trenér chrudimské rezervy Zvolánek. Benátečtí ale v první půli dvěma brankami notně zmrazili východočeský tým. Ten si ve druhém poločase vypracoval místy až drtivý tlak. Brzy snížil a i nadále bušil do benátecké defenzívy, ta odolala, a tak si pozápase hostující hráči mohli vychutnat v kabině vítězný pokřik.

Fortuna divize C, 3. kolo: SK Benátky n. J. - SK Kosmonosy (2:0), 20. 8. 2023 | Foto: Miloš Moc

Už od úvodního hvizdu sudího Hodka bylo zřejmé, že se proti benáteckému týmu tentokrát postavil velmi zdatný sok. Vyjma náhradního brankáře totiž chrudimská sestava obsahovala všechny náhradníky z domácího druholigového zápasu proti Kroměříži, které se odehrálo předcházející den. Tři z nich dokonce do tohoto vítězného klání zasáhli. Domácí hráči zlobili zejména po pravé straně, kde operoval šikovný Látal.

Také Benátečtí ale nezůstávali svému soupeři nic dlužni a první šance byla na jejich straně. Po rohovém kopu střílel zpoza vápna Duch, který vzdálenější tyčku minul. Na druhé straně, taktéž po rohovém kopu, hlavičkoval Zvolánek jen do míst, kde stál pozorný Dědek.

Nebezpečná byla také akce Lukáše Hájka, který se zbavil Kommy a našel nabíhajícího Bauera, jehož střela ale byla před Dědkem zblokována. Po dvaceti minutách hry zahrávali hosté přímý kop z levé strany. Hellovu hlavičku z vápna vytáhl brankář Tlustý na břevno, číhající Glöckner následně dopravil míč do sítě.

Nepříznivý stav s domácím týmem nezamával. Novák přenesl hru na nabíhajícího Kutíka, který křížnou střelou nemířil přesně. Brankový prostor chvíli poté trefil Jurčenko, brankář Dědek byl ale na místě. Pěknou akci si připravil hostující tým na 33. minutu. Jarošenko posunul míč do křídla na Kopu, jenž se svým centrem neunáhlil, oslovil Fabiána, jehož střelu si srazil bránící Vácha za záda brankáře Tlustého.

Tlak chrudimského týmu s blížícím se poločasem sílil. Blízko kontaktní brance byl Látal, ten sice dostal míč do sítě, k jeho smůle ale jen do té boční.

Podobný herní obrázek nabídla také druhá půle. Hned po dvou minutách hry zakončoval z bezprostřední blízkosti Látal, avšak Dědek výtečným zákrokem podržel svůj tým. Následně Východočeši vybojovali tři po sobě jdoucí rohové kopy a z toho třetího také po přesné hlavičce Zvolánka udeřili.

Domácí přikládali pod kotel, nepříjemný centr na poslední chvíli uhasil včasným obranným zákrokem Kopa. Urostlý útočník Zvolánek hodně zlobil benáteckou obranu. S jeho další střelou si ale Dědek poradil. Po následném rohovém kopu hlavičkoval tentýž hráč vedle levé tyče.

Na druhé straně prověřila Tlustého tvrdá Fabiánova střela. Nebezpečí hrozilo zejména po rohových kopech chrudimského týmu, který jich měl za celý zápas sedmnáct! Pozorná benátecká obrana, na pokraji sil, dokázala tyto standardní situace eliminovat a s blížícím se závěrem také otupit tlak svého soupeře. Po závěrečném hvizdu tak mohly začít na hostující straně mohutné oslavy.

Očima trenérů

Jan Zvolánek, Chrudim B: Potkali jsme se s ohromně těžkým soupeřem. Benátky potvrdily svoji kvalitu ve zkušenosti, organizaci hry. Kolikrát jsme měli problém zachycovat jejich protiútoky a přechody do útočné fáze. Vstřelily nám také dvě branky, troufám si říci, že zaslouženě. Snažili jsme se hrát fotbal přes křídelní prostory, ne pokaždé nám to ale vyšlo. Řekl bych, že byl k vidění zajímavý fotbal nahoru-dolů. Nevím, jestli hosté vyhráli zaslouženě, každopádně byli šťastnější. Vstřelili dvě branky, proto svým způsobem zaslouženě vyhráli, proto se mi zápas hodnotí těžko.

Tomáš Staněk, Benátky: Jsme šťastní za vítězství, protože to nebylo jednoduché. Poprvé v této sezóně jsme hráli na umělé trávě, což je pro oba soupeře stejné, ale také kvůli tomu, jak se na nás Chrudim posílila a také čemu všemu jsme zde museli čelit. Důležité také je, že jsme nedostali červenou kartu. Jediné, co mi kalí radost, je zranění Ducha, které mě moc mrzí. Jinak je mé hodnocení jednoduché, obrovská vůle a morál, který jsme tu předvedli, to je cesta a já jsem šťastný. Ještě šťastnější jsem za to, že jsme vyhráli i proti tomu, co se tu dnes dělo.

MFK Chrudim „B“ – SK Benátky n. J. 1:2 (0:2)

Branky: 53. Zvolánek – 20. Glöckner, 33. vlastní Vácha. Rozhodčí: Hodek. ŽK: 1:5. Diváci: 70.

Chrudim B: J. Tlustý – Novák (65. Tlapák), Vácha (80. Skohoutil), Gregovský – Látal, Bauer, L. Hájek, D. Holub (80. T. Tlustý), Kutík – Jurčenko (65. M. Holub), Zvolánek.

Benátky: Dědek – Kopa, Glöckner, Hell, Komma – Šimeček, Vobořil, Duch (51. T. Hájek) – Jarošenko (65. Bodlák), Jimmy (65. Poběrežský), Fabián (90+2. Mlynka).