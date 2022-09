„Výsledek vypadá jasně, ale rozhodl zřejmě až první gól, do té doby hosté zlobili,“ přiznal trenér vítězů Ondřej Murárik. Hosté podle něj vsadili na celkem vysoké napadání. „To nám dělalo problémy s rozehrávkou odzadu, která byla nepřesná, a kvůli tomu jsme se v prvním poločase nedostali pořádně do hry. I tak si myslím, že z těch mnoha rohových kopu, co jsme zahrávali, jsme se měli dostat do vedení,“ líčil Murárik.

Na gólovou radost si musel s týmem počkat až do 72. minuty. Novák ostrým centrem zprava "vyzval" k překonání vlastního brankáře mladíka Janovského. Tomíčkova pojistka přišla vzápětí a Herzánova pečeť do deseti minut. „Tři hráče jsem o půli vystřídal, aby se zlepšila naše hra směrem dopředu. Řekl bych, že druhý poločas jsme byli o mnoho lepší a zaslouženě vyhráli,“ dodal Murárik.

Benátky na podzim i pošesté udeřily v utkání dřív než soupeř. V Ústí nad Orlicí ale vydrželo vedení sotva minutu. Od 26. minuty na jaře ještě třetiligoví Východočeši dokonce jako první v sezoně nad týmem trenéra Staňka vedli.

Ve druhém poločase měli hosté herně i střelecky navrch, zasloužené vyrovnání slavili necelou čtvrthodinu před koncem po hlavičce Macka. Další gól už zajímavý zápas nepřinesl.

„Mohli jsme utkání dovést do vítězného konce, i když soupeř měl optickou převahu. Benátky si ale vyrovnání zasloužily,“ smiřoval se s remízou trenér domácích Evžen Kopecký.

Dobrovice - Brandýs 3:0 (0:0)

Branky: 73. vlastní Janovský, 75. Tomíček, 83. Herzán. Rozhodčí: Štefan. ŽK: 3:2. Diváci: 180.

Dobrovice: Bartoš - Hubač (46. Zelinka), Marek Sedláček, Pečínka (46. Vrána), Klain - Novák, Kučera (46. Král), Michal Sedláček (68. Herzán), Bičiště - Kocourek (78. Horák) - Tomíček.

Brandýs: Janáček - Stross (9. Fabian), Janovský, Honcharenko, Hrčka (78. Vinický) - Šamša, Plucha, Zamazal, Temelkovski, Šmejkal - Malák.



Ústí n. O. - Benátky 2:2 (1:1)

Branky: 16. Tichý, 26. Stránský - 15. Kopa, 76. Macek. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 2:4. Střely na bránu: 3:7. Střely mimo: 1:8. Rohy: 2:6. Ofsajdy: 2:0. Fauly: 11:13. Diváci: 205.

Ústí: Jech – Stránský, Špatenka, Mikor, Langer – Hynek, Souček, Tulach (44. Tchanturia), Skalický (63. Pavlásek) – Tichý (85. Leníček), Sokol.

Benátky: Dědek – Zabilanský, Borovička, Kopa, Komma – Knobloch (65. Bodlák), Šimeček, Komárek, Vobořil, Slicho – Macek.