Dvě výhry, remíza a teď znovu tříbodový přísun. Vstup do sezony musí ve městě na Jizeře hodnotit jako úspěšný. Odrazilo se to i v pohledu na tabulku, kde svěřenci trenéra Staňka drží krok se zatím stoprocentním Libercem B.

To jejich nedělní soupeř se po dalším nezdaru sesunul už na předposlední míst. Vzhledem k dění na hřišti po zásluze. Středočeši ve Dvoře demonstrovali sílu, nutno dodat, že jim soupeř cestu za dalšími třemi body usnadnil.

Hosté byli lepším týmem a k cestě za úspěšným výsledkem jim už v prvním poločase pomohly tři momenty. Na konci šesté minuty inkasoval míčem tvrdý direkt gólman Matula, načež musel po pár minutách střídat. Jeho náhradník Václavík ke smůlu domácích ve 22. minutě neudržel balón po nenápadném centru do šestnáctky, ten spadl k nohám Macka a hosté rázem vedli.

Kosmonosy u Prahy zavřely bránu, rozjetého nováčka obraly jako první

Třetím zásadním momentem utkání byl fakt, že byli domácí zcela neškodní v útočné fázi. Snad jen parádní křídelní akce Allena snesla přísnější měřítko, k vyrovnání ale krátce před pauzou nevedla.

Po přestávce Dvoráci usilovali o zvrat. V 55. minutě byl na hranici faulu zastaven Hospedales, v obraně domácího mužstva vznikla díra a té trefou do prázdné branky využil Mbah. Z trestného kopu mohl naděje Východočechů vykřesat Vitebský, na ohrožení gólmana Dědka to ale nestačilo. Poslední slovo tak měli znovu hosté, přesněji Slicho, jenž povedenou technickou ranou upravil na konečných 0:3.

Ohlasy trenérů



František Šturma, trenér TJ Dvůr Králové: „Soupeři musím pogratulovat, protože byl lepší, dynamičtější a fotbalovější. Benátky mají dobrý tým, jsou jedním z aspirantů na postup. My jsme ve stádiu práce, protože náš tým se tvořil zhruba před třemi týdny. Kluci si na sebe zvykají, nějakým způsobem pracujeme. Sedá si to, ale musíme více přidat, protože takto to nejde. Děláme spousty chyb, Benátky nás jednoznačně přehrály, mají lepší tým.“



Martin Hruška, hrající asistent trenéra TJ Dvůr Králové: „Utkání se nám vůbec nepodařilo. Benátky byly lepší ve všech směrech. Gratuluji soupeři k vítězství.“



Tomáš Staněk, trenér SK Benátky: „Utkání se mi dobře hodnotí. V něčem bylo podobné tomu z minulého týdne, s tím, že dnes byl trošku jiný vývoj zápasu. V prvním poločase jsme vstřelili branku, což se nám minulý týden nepodařilo. Do dvacáté minuty jsme měli tři jasné brankové příležitosti, které jsme měli proměnit. Naštěstí jsme poté skórovali a zápas měli pevně v rukou. Byli jsme dobře připravení. Naše výhra je naprosto zasloužená.“

Dobrovice vydolovala z úvodních třech kol jediný bod. Výhra nad Vysokým Mýtem tak přišla náramně vhod. Proti stříbrnému celku loňského ročníku se nerodila lehce. Na vedení po obloučku Herzána, který důrazem obral o míč posledního, hosté po půli reagovali zvýšenou aktivitou a srovnáním z hlavy Kopřivy (79.).

O výsledku rozhodla penalta v závěru. Rozhodčí Kovářová pískala nedovolené hraní rukou po zablokování střely Ondřeje Bičiště. Další ze střídajících hráčů Michal Sedláček pak udržel nervy a vystřelil vítězství. V nastavení si ještě za cenu červené na adresu sudí nevybíravě ulevil hostující kapitán Dvořák.