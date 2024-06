Ještě osm minut před koncem svítilo na časomíře nerozhodné skóre. S ním nepohnul Bodlák, jenž neproměnil penaltu, v zápětí ale tentýž hráč našel centrem od rohového praporku naskakujícího Macka, jenž zasadil Cidlině smrtící úder. Benátečtí v závěrečných dvou kolech tak mohou zabojovat o první místo, naopak východočeského soupeře čeká ještě tvrdší boj o záchranu.

Domácí mladíci nastoupili do důležitého utkání pro oba celky bez přehnaného respektu ke zkušenějšímu soupeři. Již po dvou minutách hry musel brankář Straka vyrážet konečky prstů falšovanou Schoberovu střelu. Hosté odpověděli po čtvrt hodince pokusem Kopy, který ale nadvakrát zkrotil novobydžovský muž mezi tyčemi Strýhal. Zaměstnanějším mužem v úvodní dvacetiminutovce byl však benátecký brankář Straka. Ten totiž musel krotit další štiplavý pokus střelecky disponovaného Schobera.

Ve 22. minutě odcentroval z levé strany hostující Bodlák, Macek se ještě k míči neprotlačil, avšak na zadní tyči nabíhající Poběrežský napálil míč razantní střelou přesně pod břevno. Po gólu volala také akce, kterou započal Fabián, jenž vysunul Zabilanského, na jehož střílený centr nedosáhl Komárek.

Dvě minuty před poločasovou přestávkou využil domácí tým nekoncentrace hostů. Na centr z levé strany naskočil Vincour a Straka se po míči natahoval marně.

Povzbuzení hráči Cidliny si svůj lauf přenesli také do začátku druhé půle. Další Schoberova střela o kousek minula benáteckou bránu. O chvilku později se zjevil sám před Strakou Patka, v souboji generací ale zvítězil muž v benátecké bráně.

Až poté se dostali ke slovu také hosté, Komárkova střela ale nenadělala Strýhalovi větší problémy. V o mnoho větší šanci se po hodině hry ocitl Poběrežský, který ale střelu z vápna nasměroval vysoko nad bránu. Zahřmělo ale také před Strakou, kde mohl svůj tým poslat do vedení Podhajský, benátecký brankář ale znovu podržel svůj tým.

Devět minut před koncem srazil v pokutovém území centr střídajícího Mlynky rukou Patka a hlavní rozhodčí Vykopal bez váhání ukázal na penaltový puntík. Míč si postavil Bodlák, jehož střelu ale Strýhal vyrazil, Bodlákova následná dorážka skončila na břevně a domácí uklidili míč na rohový kop.

Ten zahrával neúspěšný penaltový střelec, využil menší koncentrovanosti novobydžovského mužstva a našel zcela volného Macka, který hlavou usměrnil balon za Strýhalova záda. Benátečtí si poté zkušenou hrou nenechali vzít nabyté vedení a bez větších komplikací si došli pro tříbodový zisk.

Dvě kola před koncem ztrácí Staňkovi svěřenci na vedoucí Ústí nad Orlicí čtyři body. V Novém Bydžově mají opačné starosti, jsou totiž pouhý bod nad sestupovou propastí.

Trenéři po utkání

Václav Šorm, Nový Bydžov: Byli jsme svědky skvělého zápasu. Utkání mělo tempo, nasazení i fotbalovou kvalitu. Chtěl bych vyzdvihnout náš tým, ve kterém byly skvělé individuální výkony. Předvedli jsme dobrý týmový výkon ve skvělé atmosféře. Padly tři branky, byla tam penalta i další šance. Pro oko diváka to bylo skvělé. Když to sečtu a podtrhnu, máme nula bodů, což je pro nás ztráta. Hráli jsme proti velmi kvalitnímu týmu, ale troufnu si říci, že zejména ve druhém poločase jsme byli nebezpečnější. Hostující obranu jsme trhali hlavně rychlostí a vytvářeli si dobré střelecké příležitosti. Nastřelili jsme břevno a měli i další šance. Je pravdou, že Benátky, pokud se dostaly do poslední třetiny hřiště, vždy byly nebezpečné. Bohužel pro nás rozhodla zkušenost soupeřova mužstva a také to, co jsme si řekli před zápasem. Řekli jsme si, že ani na minutku nesmíme ztratit koncentraci a že stále musíme být v tom utkání. Klukům jsme věřili, že to zvládnou, ale přišly dva okamžiky, při kterých jsme přestali hrát, vypnuli a ztratili organizaci. Z toho jsme inkasovali dvě branky. Soupeř měl obrovskou kvalitu a byl efektivní. Náš tým předvedl velmi dobrý výkon, ale bohužel nemáme žádné body.

Tomáš Staněk, Benátky: S herním projevem nemůžeme být spokojení, což ale neplatí o nasazení a bojovnosti. Ukázalo se, jak je pro nás důležitý Viktor Šimeček uprostřed hřiště. Pokud tam není, zcela se nám rozpadne výstavba hry. Přesto jsme vedli. Hrozně mě štve branka do šatny. Na jedné straně nedohrajeme hráče, který centruje. V této minutě vůbec nesmí přijít centr do vápna a pak ještě prohrajeme souboj na zadní tyči s dorostencem. Pro nás to byla velká komplikace. Soupeř byl velmi mladý, běhavý, rychlý a agresivní. To jsou atributy, které nám moc nevoní. Jsem rád, že jsme tento zápas zvládli. Na šance byl vyrovnaný, protože také my jsme měli nějaké příležitosti. Se štěstím jsme vytěžili vítězství, za které jsme moc rádi. Kluci bojovali, dřeli. Máme spoustu zraněných hráčů a za to si ty tři body zasloužili odvézt.

RMSK Cidlina Nový Bydžov – SK Benátky 1:2 (1:1)

Branky: 43. Vincour – 22. Poběrežský, 83. Macek. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Vykopal – Rázek, Schmeiser. Diváci: 270.

Nový Bydžov: Strýhal – Vincour (86. Glos), Pokorný, Staněk, Drobný – Patka (86. Filip), Trejbal (89. Macák), Blažek, Schober (86. Kožíšek) – Kovář, Podhajský (70. Bekera)

Benátky: Straka – Zabilanský, Hell (65. Hájek), Glöckner, Komma – Poběrežský, Kopa, Fabián (72. Mlynka), Komárek, Bodlák – Macek (86. Jimmy)