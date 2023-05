Po přesvědčivé výhře na půdě Hlinska přišlo vystřízlivění. Turnov byl po celé utkání nebezpečným sokem. Po dvaceti minutách vedl, i když byli benátečtí hráči ve druhé půli lepším týmem, do vyložených šancí se nedostávali. Přesto tři minuty před koncem zásluhou Bodláka po standardní situaci zaslouženě vyrovnali a odvezli si ze severu Čech cenný bod.

SK Benátky - ilustrační foto | Foto: Miloš Moc

Hosté, povzbuzeni výhrou na pažitu třetího Hlinska, diktovali v úvodu tempo hry. Zakončení Glöcknera po rohovém kopu vyškrábl brankář Franc. Po další standardní situaci cílil Mbah jen do boční sítě.

Nejblíže k vedoucí brance byl zkušený benátecký Vobořil, který taktéž po rohovém kopu, orazítkoval spojnici břevna a tyče. Udeřilo tak na druhé straně. Po Šťovíčkově akci z pravého křídla mířil přesně nabíhající Prokopec. I když aktivita benáteckých fotbalistů nepolevila, malou nepozornost mohli domácí znovu potrestat. Svobodova střela z pravé stany byla ale na poslední chvíli sražena na rohový kop.

Boleslavské béčko si vyšláplo na třetího, k výhře zavelel Skalák

Pojišťující druhou branku nevstřelil na začátku druhého poločasu ani Petr Havel, jehož vychytal zkušený gólman Straka. Od této chvíle diktovali benátečtí hráči tempo hry, do vyložených šancí se ale nedostávali. Udeřilo až tři minuty před koncem. Standardní situaci odhlavičkovali turnovští hráči pouze ke střídajícímu Bodlákovi, který povedenou střelou z hranice vápna vydoloval pro svůj tým šťastnou, avšak zaslouženou remízu.

Očima trenérů

Tomáš Nosek, Turnov: "Na tomto terénu, který tu u nás permanentně máme, se hrál oboustranně dobrý zápas. Bylo vidět, že se střetly dva týmy z horní poloviny tabulky. Řekl bych, že v některých úsecích hry jsme byli lepším mančaftem. Upřímně si myslím, že jsme dva body ztratili. Naše hráče jsem o poločase upozorňoval, že standardní situace jsou silnou benáteckou zbraní. Hosté ze hry neměli prakticky žádnou šanci. O dělbě rozhodla právě jedna standardka, kterou jsme si nepohlídali."

Kosmonosy proti Kladnu dvakrát vedly, remízu ale nakonec berou

Tomáš Staněk, Benátky: "Utkání jsme si standardně zkomplikovali v prvním poločase. Mrzí mě branka, kterou jsme obdrželi, protože padla po hrubé individuální chybě. Pokud chceme pomýšlet na všechny body, nemůžeme inkasovat první gól. Soupeř byl na nás dobře připravený, dobře bránil, hrál silově. Těžko se nám to odmyká. Zaplaťpánbůh dnes Matěj Bodlák v závěru utkání vyrovnal. Musím ale na druhou stranu říci, že i když se nám úplně nedařilo, šance na vítězství jsme měli. V prvním poločase jsme měli několik velmi dobrých standardních situací, soupeř si vypracoval jednu supergólovou příležitost na začátku druhého poločasu, znovu po naší chybě při bránění. Stále si myslím, že příležitostí jsme měli dost. Cením si toho, že ve třetím zápase v tomto týdnu jsme pracovali, bojovali jsme, i když to z naší strany byla spíše fotbalová křeč. Je to plusový bod z venku a nyní se musíme připravit na Velké Hamry."

FK Turnov – SK Benátky n. J. 1:1 (1:0)

Branky: 21. Prkopec – 87. Bodlák. Rozhodčí: Kvaček – Bednář, Schmeiser. ŽK: 1:1. Diváci: 280.

Turnov: Franc – Tobiáš, Petržilka, Peuker, Chládek – Šťovíček (68. Müller), Horák, Svoboda (90+2. Břenek), Prokopec (68. Š. Havel) – P. Havel (81. Tomašov), Marek (68. Beníšek).

Benátky: Straka – Zabilanský, Glöckner, Kopa, Komma (46. Slicho) – Knobloch (68. Pažout), Vobořil, Boček (68. Bodlák), Komárek, Jarošenko – Mbah (46. Macek).

ONDŘEJ NEJEDLO