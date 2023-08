Hlinsko je pro benátecké fotbalisty oblíbeným soupeřem, vždyť s ním v historii ještě nikdy neprohráli. Ba co víc, na půdě východočeského týmu ještě neztratili ani bod a ani neinkasovali. Toto pravidlo platilo i nyní. Urputný zápas rozhodla jediná branka z kopačky hostujícího stopera Glöcknera, který přisoudil svému týmu plný bodový zisk.

Fotbalisté Benátek oslavili další výhru. | Foto: Miloš Moc

Opatrná první půle mnoho zajímavého nenabídla. Velice solidní návštěva sledovala hlavičku hostujícího útočníka Macka ze záklonu, která směřovala mimo domácí bránu. Po sedmadvaceti minutách se otevřel volný prostor před ukrajinským záložníkem Jarošenkem v benáteckých službách, jeho rána ale za Doležalovými zády neskončila. Pozorná obrana hostujícího celku nedovolila Hlinsku byť jen jediné vážnější ohrožení Dědkovy brány. Do kabin se tak odcházelo za bezbrankového stavu.

Podobný herní obrázek nabídl také druhý poločas. V 64. minutě se poprvé a naposledy měnilo brankové skóre. Kommův centr z přímého kopu se od Zabilanského, jenž byl na hřišti pouze několik desítek sekund, odrazil ke stoperu Glöcknerovi, který pod padajícím brankářem Doležalem rozvlnil síť.

O chvíli později mohlo být vyrovnáno. Ochozy tleskly střele exligového Jeřábka, po které se Dědek marně natahoval, míč ale zastavilo břevno. S blížícím se závěrem domácí fotbalisté stupňovali svůj tlak. Opina z přímého kopu mířil těsně vedle. Střela střídajícího Hlouše byla na poslední chvíli zblokována na rohový kop.

Na druhé straně podnikl Zabilanský rychlý brejk, pojistku však nepřidal Hájek ani Knobloch, který trefil pouze protihráče před brankovou čárou. V první nastavené minutě hostům notně zatrnulo. Hlouš zůstal zcela osamocen před Dědkem, ten jej ale famózním zákrokem vychytal. Benátecký brankář si poté poradil i s Křižákovou střelou ze střední vzdálenosti.

Benátečtí jsou tak stále stoprocentní. Svoji neporazitelnost budou hájit v příštím utkání proti nováčkovi divizní soutěže Slavii Hradec Králové. Ta se zatím stala se třemi výhrami velkým překvapením divizní skupiny C.

"Ceníme si tří bodů ze soupeřovy půdy. Herně to z naší strany nebylo moc dobré. Řekl bych, že se hrál vyrovnaný zápas," řekl po utkání trenér Benátek Tomáš Staněk s tím, že po gólu domácí jeho tým začali docela přehrávat a vytvářeli si brankové příležitosti: "Odolávali jsme tlaku, každý míč, který šel nahoru, jsme chtěli hrát do brejkových situací. Tím pádem jsme balony ztráceli, protože nám nahoře chyběla kvalita. Hlinsko z toho těžilo a vytvořilo si asi dvě gólové situace. Je dobře, že jsme z nich neinkasovali. Měli jsme i štěstí při nastřeleném břevnu i zákroku brankáře Dědka, kterého míč trefil do obličeje. Z tohoto pohledu je to šťastné vítězství. Vidím na něm ale i pozitiva. Také my totiž měli pět minut před koncem brankovou příležitost, kterou jsme prakticky do prázdné brány po brejku neproměnili. Soupeř měl hodně standardních situací, které jsme dokázali, i bez lidí, kteří nám dnes chyběli, ubránit. Nemohli jsme nasadit Hella, Šimečka i Komárka. Těší mě, že jsme neinkasovali a standardní situace Hlinska dokázali uskákat. Máme tři plusové body z venku a budeme se připravovat na další utkání."

FC Hlinsko – SK Benátky nad Jizerou 0:1

Branka: 64. Glöckner. Rozhodčí: Nymsa. ŽK: 1:3. Diváci: 235.

Hlinsko: Doležal – Formáček, Volf, Šejvl, Nevole – Šmahel, Opina, Křižák, Jeřábek, Bečička (69. Hlouš) – Králíček.

Benátky: Dědek – Poběrežský, Kopa, Glöckner, Komma – Mlynka (72. Knobloch), Vobořil, Hájek, Bodlák, Jarošenko (63. Zabilanský) – Macek (90. Pažout).