Ani bod, ani gól nemají fotbalisté Horek z letošních divizních derby proti Benátkám. V tropickém vedru krátce po poledni měli slušný nástup, ale postupně sílila převaha hostů a v úplném závěru po centru loučícího se Michala Horáka rozhodl přesnou hlavičkou v pádu Viktor Šimeček.

„Chtěli jsme se vymáčknout a odčinit předchozí nezdary. Síly ale ubývaly většině hráčů, bylo jedno, kam sáhnout ke střídání. Benátky mohly vyměnit pět lidí, my jen dva,“ konstatoval domácí trenér Zdeněk Doležal. Z jeho svěřenců zahrozili vlastně jen v 8. minutě skákavou střelou Stanislav Smetana.

„Vedro bylo pro oba celky těžké a tomu odpovídalo tempo. Kluci toho měli plné brejle a až tak vyhecované derby nebylo,“ řekl kouč vítězů Lukáš Jarolím.

Benátky poprvé zahrozily až těsně před přestávkou, kdy Bočkův oblouček vytáhl bývalý benátecký „čaroděj“ Michňa na břevno. Po pauze převaha favorita narůstala, Michňa vyškraboval Šimečkův volej, naopak nedorozumění brankáře Horek s Lipotim hasil na čáře kolega Šťastný.

V 86. minutě rozjásal benáteckou část obecenstva Šimeček a v nastavení ještě Mbah zakončil průnik do boční sítě. Hosté výborně bránili, domácí hrot Prokeše zcela odřízli od míče a Horkám připravili šestou porážku za sedm kol. Záchranu ze třináctého místa však měl nováček jistou už týden.

„Vstupovali jsme do divize s tím, že soutěž nikdo nezná. Cílem byla záchrana a z tohoto pohledu je splněno, ale nepohoda z výsledků poslední doby tu je. Kádr je potřeba obměnit, dnes třeba odjeli všichni Ukrajinci, ani neřekli proč, a sázka na tuhle část světa asi nebyla nejšťastnější,“ tvrdí Zdeněk Doležal.

Naopak Benátky výhra vyšvihla ze sedmé na konečnou čtvrtou příčku a oživila naděje na návrat do ČFL. Pokud soutěž nepřihlásí více klubů či účastníků Juniorské ligy, kteří ji mají na podzim rozšířit, jsou oslovovány další divizní oddíly právě až po čtvrté místo. „Jsem rád, že jsme konečně v posledním zápase zabodovali venku. Je lepší skončit čtvrtý než sedmý, ale v tuhle chvíli postup neřešíme,“ uvedl Lukáš Jarolím. Ex-benátecká enkláva smutnila, i když proti podzimu výrazně prořídla na pět členů. „Vytvořila se tu loni dobrá parta, ale pro řadu hráčů byl krajský přebor strop a muselo se to po postupu obměnit. Je to něco za něco,“ pokrčil rameny Zdeněk Doležal, také dříve trenér Benátek.

Horky – Benátky 0:1 (0:0)

Branka: 86. Šimeček. Rozhodčí: Z. Šimek. ŽK: 1:1. Diváci: 186. Střely na bránu: 3:4. Rohy: 1:6.

Horky: Michňa – Murárik (89. Kohout), Šťastný, Lipoti, Boruta – Smetana, J. Horák (81. Marčík) – Zikmunda, Mynář, Pecháček (18. Jeník) – Prokeš.

Benátky: Straka – Zabilanský, Glöckner (62. M. Horák), Borovička, Sudek – Šimeček, O. Šimek (82. Outěřický) – Kocourek (66. Procházka), Peremene, Boček (66. Mbah) – Košek (66. Dohnalík).

KAREL JEDLIČKA