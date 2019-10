Zápas na nepříliš kvalitním pažitu ve Vykáni gradoval v samém závěru. Benátečtí dvakrát vedli, ve vykáňském azylu hrajícím Poříčanům se dvakrát podařilo vyrovnat. Naposledy v 81. minutě z přímého kopu Jandou. Za necelou minutu ale domácí chybovali a Košek v sólu zachoval chladnou hlavu. V nervózním závěru již branka nepadla, a tak mohli Benátečtí oslavit tři body, byť z půdy posledního týmu, které ale mají obrovskou váhu.

Ilustrační foto | Foto: Petra Ratajová

Ve 32. minutě se do pokutového území probil Hrdina, na trávník jej nedovoleně stáhl Kotek a hlavní rozhodčí ukázal na penaltový puntík. Hostující kapitán Viktor Šimeček poslal Janocska na druhou stranu a vůbec první střelou v utkání, která směřovala na branku, poslal svůj tým do vedení – 0:1. Do konce první půle střílel ještě hostující Hrdina vysoko nad ochrannou síť. První půle poklidně dospěla ke svému závěru, jediná střela, a to ještě z penalty, která mířila do brankového prostoru, je chabým vysvědčením obou týmů.