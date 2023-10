Pět mistrovských zápasů na cizím trávníků - patnáct bodů. Takovou bilancí se mohou pyšnit fotbalisté Benátek nad Jizerou. Stoprocentní byli svěřenci trenéra Staňka také v Čáslavi, kde po vyrovnaném prvním poločase rozhodli hostující hráči dvěma brankami ve druhé půli. Lví podíl na tom měl střídající nigerijský útočník Jimmy, který nejprve rozjel gólovou akci před první brankou, tu druhou sám vstřelil.

Fortuna divize C, 3. kolo: SK Benátky n. J. - SK Kosmonosy (2:0), 20. 8. 2023 | Foto: Miloš Moc

První poločas nabídl v čáslavských Vodrantech spíše fotbalovou šeď. Ani jeden z týmů nevyslal přímou střelu, která by směřovala mezi tyče. Více u míče byli o krapet hostující fotbalisté, jejich dvě zakončení ale postrádala přesnost. K vidění tak bylo jen několik rohových kopů na obou stranách, po kterých ale také nehrozilo žádné nebezpečí a také nevybíravý zákrok Hajníka na Šimečka, který hlavní rozhodčí Stieber ohodnotil žlutou kartou. Šrám na holeni benáteckého záložníka si následně vyžádal střídání.

Hostující lavička vyslala do druhého poločasu místo Mlynky na hrot útoku Nigerijce Jimmyho. Ten hned po čtyřech minutách pobytu na trávníku rozjel akci přihrávkou na Kommu, následný centr zakončoval Fabián, brankář Janda velmi dobrým zákrokem míč vyrazil, avšak jen do míst, kde se nacházel hostující Vobořil, který dostal míč přesně pod břevno.

O tři minuty později mohla být na benátecké straně ještě lepší nálada. Komárek ve dvojici s Duchem pospíchali z vlastní poloviny zcela sami na brankáře Jandu. Prvně jmenovaný našel svého kolegu z benátecké zálohy, ten ale v tisíciprocentní šanci před prázdnou částí brány minul. Jak moc může mrzet zahozená šance se mohlo prokázat v 55. minutě. Na centr od rohového praporku vyskočil nejvýše čáslavský stoper Hajník, který ale mířil jen do míst, kde byl připravený Dědek.

Čáslavští se nechtěli smířit s nepříznivým stavem. Před Dědka se dostávali zejména po četných standardních situacích ze stran, hostující obrana ale pracovala velmi dobře. Dvacet minut před koncem dostal míč hlavou do sítě hostující Hell, pomezní rozhodčí Nymsa ale viděl ofsajd benáteckého obránce. Hell si mohl spravit chuť devět minut poté, kdy jej vyslal kupředu Jimmy, urostlý stoper v benáteckém dresu pospíchal z levé strany sám na Jandu, ten ale podržel svůj tým.

Těsný náskok hostů platil až do třetí nastavené minuty. Po dlouhém výkopu brankáře Dědka si u levé postranní čáry zpracoval míč Jimmy, všiml si, že Janda je daleko ze své brány a parádní střelou rozhodl zápas. Bezprostředně po zápase odstoupil ze své funkce hlavní trenér domácího mužstva Jakub Svoboda, který trénoval čáslavský tým pět let.

Očima trenérů

Jakub Svoboda, Čáslav: Řekl bych, že hosté byli v utkání šťastnějším celkem a že je pro nás prohra krutá. První poločas žádné brankové šance nenabídl. Pro diváky byl pro diváky relativně nezáživný. Bohužel ve druhé půli po jedné povedené akci nám hosté odskočili. Poté už se soustředili na obranu, my jsme se do jejich obranného bloku nemohli dostat. Samozřejmě z toho také pramenily chyby a gólové šance soupeře po brejkových situacích. Některé jsme přežili vyloženě se štěstím, naopak my na druhé straně jsme nebyli schopni pořádně zahrozit a něco dotlačit do soupeřovy brány. Tato krutá porážka byla ještě zúčtována tím, že soupeř v poslední minutě po nakopnutém míči od brankáře, který přeskočil naše stopery, hostující útočník krásně přehodil našeho brankáře, za to klobouk dolů. Chtěli jsme hrát na vítězství, ačkoliv jsme si uvědomovali sílu soupeře. Nevyšlo to, body nemáme. Benátkám gratuluji k vítězství.

Tomáš Staněk, Benátky: První poločas nebyl příliš o fotbale. Byl o šíleném boji. Hrálo se na velmi těžkém terénu. Náš tým si v první půli nevytvořil vůbec nic, ale soupeř také ne. Bojovalo se o střed pole. Měli jsme jen jednu střelu na bránu a dost rohových kopů, které se nám v poslední době nedaří. Ve druhém poločase nám hodně pomohla brzká branka. Mohli jsme vstřelit i druhý. Trestuhodně jsme ale šanci zahodili. Mohli jsme si udělat tento zápas lehčí. Nechápu, jak toto nemůžeme proměnit. Asi to bylo i vlivem těžkého terénu. Od té doby jsme vsadili spíše na defenzívu. Brankovou příležitost si vypracoval po brejku ještě Hell. Za toto utkání jsme měli tři nebo čtyři brankové situace, proměnili jsme dvě, takže produktivita, zejména ve druhé půli, je velice dobrá. Vzadu jsme udrželi nulu. Odskákali jsme těžké souboje. Čáslav jsem viděl minulý týden ve Velkých Hamrech, kde hrála výborně. Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého, také terén spíše pomohl soupeři. Vyhráli jsme 2:0, přivezli tři body z venku, které jsme po klopýtnutí doma potřebovali. S výsledkem tedy panuje spokojenost.

FK Čáslav – SK Benátky nad Jizerou 0:2 (0:1)

Branky: 50. Vobořil, 90+3. Jimmy. Rozhodčí: Stieber. ŽK: 3:4. Diváci: 150.

Čáslav: Janda – Konyvka, Hajník, Petrů, Slavík – Chábera, Ráliš, Čuchal (58. Štichauer), Junek – Ronovský (80. Kraj), Bašek (58. Hannich)

Benátky: Dědek – Poběrežský (64. Hájek), Glöckner, Hell, Komma – Šimeček (38. Komárek), Vobořil, Duch (89. Kopa) – Mlynka (46. Jimmy), Macek (64. Zabilanský), Fabián