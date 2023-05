Byť vítězství 4:1 vypadá jednoznačně, tři body se na půdě chrudimské rezervy nerodily pro hosty z Benátek lehce. Přitom první půle nenapovídala, že by se v Chrudimi mělo dít nějaké drama. Hosté po ní vedli 2:0, spoustu šancí jim navíc pochytal velmi dobrý brankář Tlustý, při dalších pokusech je brzdila vlastní nepřenost. Pětadvacet minut před koncem však chrudimští mladíci snížili a chvíli poté je v tutové šance vychytal benátecký brankář Dědek. Dvěma góly v závěrečné desetiminutovce pak zkušenější hosté pečetili zasloužené vítězství.

Fotbalisté Benátek položili na lopatky dalšího soupeře. | Foto: Michal Malý

Domácí trenér Teplý se v utkání nemohl opřít o hráče druholigového áčka. Druhé nejvyšší soutěže se dotkl pouze útočník Straka, který letos naskočil v jediném utkání. Hosté se zase museli vypořádat s absencemi v podobě zraněného Kommy či Knoblocha, jenž si plnil pracovní povinnosti.

Od úvodního hvizdu bylo zřejmě, že hosté budou diktovat tempo hry. Macek se ještě z přímého kopu zastřeloval, chvíli poté ale po přímém kopu z poloviny hřiště vyplaval ve vzduchu neobsazený Glöckner a na benátecké straně se slavilo.

Zvýšit mohl po Pažoutově akci Macek, nejlepší benátecký střelec ale neprotrhl jarní smůlu, vždyť v odvetách ještě neskóroval. Důraznější hosté se prosadili i po čtyřiadvacetiminutách hry. Vobořilův dlouhý aut byl prodloužen ke kapitánu Šimečkovi, jenž předskočil svého strážce a zvýšil. V dalších šancích ale buď čaroval Tlustý, jako v případě tvrdé střely Macka či pokusu Bodláka, další zakončení nemířila mezi tyče.

Chrudim B – Benátky 1:4 (0:2)



Branky: 66. Straka – 12. Glöckner, 24. Šimeček, 82. Komárek, 90. Boček. Rozhodčí: Jirák. ŽK: 2:1. Diváci: 50.



Chrudim B: Tlustý – Nykodým (46. Šindelář), Havránek, Sedlák, Hruška – Dostálek (83. Čičak), Vácha, Žalud, Brychnáč (61. Zrůst) – Straka (83. Holý), Zvolánek (71. Mrázek)



Benátky: Dědek – Zabilanský, Kopa, Glöckner, Slicho (85. Poustecký) – Pažout (71. Jarošenko), Komárek (85. Mbah), Šimeček (71. Hájek), Vobořil, Bodlák – Macek (63. Boček)

Blízko brance byl také hostující Slicho po pěkném Vobořilově centru, Tlustý ale znovu podržel svůj tým. Neprosadil se ani Bodlák, kterého našel Komárek. Hlavičkující benátecký záložník cílil pouze nad břevno. Domácí hráči vyprodukovali v první půli jen dvě nepřesné střely.

Po poločasovém střídání na chrudimské straně se hra postupem času začala mírně vyrovnávat. Přesto to byli hosté, kdo mohl Šimečkem zvýšit. Benátecký kapitán ale hlavičkoval jen do náruče Tlustého.

Udeřilo tak na druhé straně. Po šestašedesáti minutách hry se mezi benáteckými obránci uvolnil Straka a střelou podél brankáře Dědka vykřesal naději. Chrudimským hráčům narostla křídla a ti si vypracovali další dvě zajímavé šance. Nejprve se od nabíhajícího Zvolánka odrazil míč mimo branku, poté v tutové šanci vychytal Dědek střídajícího Zrůsta.

Benátečtí odpověděli akcí novice Hájka, jenž našel Slicha, Tlustý ale držel chrudimské akcie nad vodou. Naději domácích hráčů na bodový zisk posunul do roviny teorie Komárek, který po akci Bodláka s Vobořilem přidal střelou z vápna třetí branku. Poslední slovo měl hostující Boček, který se uvolnil mezi chrudimskými obránci a v poslední minutě dal výsledku závěrečné razítko.

Benátečtí mají díky této výhře tříbodový náskok na Ústí nad Orlicí, které má ale jeden zápas k dobru. Závěrečná tři kola tak nabízí tuhou bitvu o druhou příčku. Hned v tom nejbližším hostí Benátky na svém stadionu nebezpečné Vysoké Mýto.

Benátky vyhrály další venkovní zápas, takto před dvěma týdny vyloupily Náchod:

Očima trenérů

Miroslav Teplý, Chrudim B: Pro nás to bylo strašně těžké utkání. Víme o soupeřově kvalitě, známe naši sestavu, která je čím dál mladší. Benátky jsme chtěli co nejvíce potrápit. Myslím si, že jsme zbytečně dopustili první branku. Ošetřovalo se, byla tam nějaká krev i nějaká diskuze. Otázka je, zda tato akce neměla být přerušena. Každopádně jsme po našem nedůrazu ve vápně poprvé inkasovali, i když víme, že jsou v tomto benátečtí hráči silní. Chystali jsme se na to, přesto jsme hlavičkový souboj neubránili. Trochu jsme změnili rozestavění, vystřídali jsme. Opravdu jsem pyšný, jak jsme se vrátili do utkání. I v této sestavě jsme snížili na 1:2 a měli dvě obrovské šance. Cítil jsem i na zkušených benáteckých hráčích, že se o výsledek bojí. Poté ale rozhodla hostující kvalita. Třetí branka byla zlomová. Moc mě mrzí čtvrtý inkasovaný gól. V tu chvíli už hráli i kluci ročníku 2005 a takto netakticky hodit aut v této minutě, to jsou věci, kterými se učíme. Svítí tam tak ta čtyřka. Na druhou stranu, Benátky měly spoustu šancí, skvěle zachytal Kuba Tlustý. Mrzí mě, že k takovému výsledku nemuselo dojít.

Tomáš Staněk, Benátky: Jsem rád, že se nevyplnila prognóza našeho sekretáře, že tu 0:1 prohrajeme. To je ale asi tak vše, co mě těší. Máme neskutečný talent udělat z úplně jasného zápasu neskutečné drama. Šedesát minut jsme měli utkání, s veškerou úctou k soupeři, naprosto jasně pod kontrolou. Vypracovali jsme si spoustu brankových příležitostí. Musím vyzdvihnout výkon mladého gólmana v chrudimské bráně. To, co jsme dnes zahodili, s tím nemůžeme být vůbec spokojení. Měli jsme dobrou přípravnou fázi, ale kvalita přihrávky do vápna nebo kvalita řešení situací ve vápně, kdy jsme sami před brankářem, s tím máme velký problém. Přišlo to, na co jsem upozorňoval hráče v kabině. Chrudim má mladý tým, kterému kdybychom přidali třetí branku, bylo by po něm. Jakmile jim ale dáme z jedné situace čuchnout, vyhecují se a vlije jim to novou krev do žil. Přesně tohle se stalo. Za stavu 2:0 pro nás jsme inkasovali. Poté Děda (Lukáš Dědek) předvedl výborný zákrok. Kdybychom inkasovali, jsme schopní tu snad ještě prohrát. Naštěstí díky střídání a konsolidaci hry jsme herní obrázek srovnali a následně vstřelili dvě branky. Tato pasáž nás ale mohla stát tři body. Dnes vidím největší problém v řešení finálních a předfinálních situací. Ze spousty předfinálních přihrávek nejsme schopni poslat kvalitní centr do vápna. Když už se nám to podaří a máme před brankářem dobrou pozici, neumíme vstřelit branku. V tomto zápase jsme měli být v poločase ve tříbrankovém vedení. V tom druhém jsme měli přidat další dva a nebylo co řešit. Uděláme z toho neskutečné drama. Strašně mě to mrzí.

ONDŘEJ NEJEDLO