V duelu s Dvorem Králové byli velkým favoritem, přesto se jejich výhra nerodila vůbec lehce. Fotbalisté Benátek nad Jizerou však díky dvěma gólům v závěrech obou pětačtyřicetiminutovek splnili očekávání a východočeského soupeře, který bojuje o záchranu divizní soutěže, porazili 2:0.

Fotbalisté Benátek v divizi oslavili výhru nad Dvorem Králové. | Foto: SK Benátky

Od úvodu utkání bylo jasné, že převahu v držení míče budou mít domácí fotbalisté. Hosté však rozhodně nepůsobili jako pouhý sparingpartner. „Začali jsme nervózně, poté jsme ale tempo stupňovali,“ věděl po zápase domácí trenér Tomáš Staněk.

Jeho tým postupně přebíral otěže hry a přišly také šance. Po akci Bodláka vychytal Knoblocha brankář Matula, úspěšný nebyl ani dorážející Komma, který přes několik protihráčů nepropasíroval míč z vápna do brány.

Gól si benátečtí fanoušci nezakřičeli ani po četných standardních situacích, vždyť Matula musel dávat pozor v první půli hned při osmi rohových kopech. Udeřilo až ve 45. minutě. Na Bodlákův centr z levé strany naskočil Vobořil a prokázal, že v současné době má báječnou střeleckou formu. „Inkasovaná branka ve 45. minutě byla pro nás problémem,“ uznal královédvorský trenér František Šturma.

Tomu jistě zatrnulo i pět minut po začátku druhé půle. Po chybě obránce Vitebského pospíchal na Matulu zcela volný Pažout, hostující brankář ale udržel akcie svého týmu nad vodou.

„V první půli jsme měli čtyři vyložené šance, další přišly ve druhém poločase. Tolik příležitostí jsme si nevypracovali za tři předchozí zápasy dohromady,“ řekl benátecký trenér Staněk. Hra jeho svěřenců ve druhé půli jej ale příliš nepotěšila. „Pod tíhou zodpovědnosti se nám nedařilo hrát to, co jsme chtěli. Míče jsme jen nakopávali nahoru, ty se nám vracely, balon jsme tak příliš nepodrželi,“ mračil se.

Rozhodnout zápas odmítl střídající útočník Macek, jehož křížná střela o píď minula hostující bránu. Domácí to ale mrzet nemuselo. Už v nastaveném čase se mezi východočeskými obránci prosmýkl Mbah, po dalším výborném zásahu Matuly vrátil míč do brány Slicho. „Výhra se rodila strašně těžko, soupeře jsme stále drželi v naději, aby tu bodoval. Jsem tak hrozně rád, že jsme toto utkání zvládli,“ radoval se ze tří bodů Staněk.

Jeho protějšek Šturma moc dobře věděl, kde jeho tým tlačí bota. „Nemůžu říci, že by kluci nechtěli, nebo se nesnažili. Víme, kde máme problémy. Na mysli mám hru směrem dopředu,“ řekl trenér pro kterého není benátecký areál neznámý, vždyť zde před lety vedl ještě třetiligový tým.

Benátky by rády zamíchaly postupovými kartami právě do ČFL. Hned v příštím kole zavítají na půdu třetího Hlinska, tedy týmu, který je o pouhé dva body za nimi. „I tento zápas budeme chtít zvládnout. Bude to opět těžké utkání, ale to samé bude i pro Hlinsko. Dá se očekávat vyrovnaný zápas, na který se už těšíme,“ zakončil domácí trenér.

SK Benátky – TJ Dvůr Králové n. L. 2:0 (1:0)

Branky: 45. Vobořil, 90.+1. Slicho. Rozhodčí: Štípek – Hrivík, Jakl. ŽK: 4:3. Diváci: 150.

Benátky: Dědek – Zabilanský, Kopa, Glöckner, Komma – Bodlák (64. Mbah), Knobloch, Šimeček (79. Komárek), Vobořil, Jarošenko (70. Slicho) – Pažout (70. Macek).

Dvůr Králové: Matula – Štědrý, Vitebský, Hospedales, Picha – Tuťálek (77. Šťastný), Ramdeen, Hruška (69. Hrubý), Votrubec, Machač – Allen (77. Mertlík).

ONDŘEJ NEJEDLO