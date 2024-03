Prohru z derby utkání proti Kosmonosům odčinili. Benátečtí fotbalisté si i ze druhého jarního domácího zápasu připsali výraznou výhru 4:1. Tentokrát na jejich kopačkách skončil další soupeř z východu Čech. Po Letohradu neuspělo u Jizery také Hlinsko. O výhře domácího týmu rozhodovaly standardní situace. Nejprve poslal svůj tým do vedení z trestného kopu Šimeček. Domácím pomohly také dva pokutové kopy, které proměnili Vobořil s Fabiánem.

Divize, 18. kolo: SK Kosmonosy (v červeném) - SK Benátky (3:0), 16. března 2024 | Foto: Miloš Moc

Diváci na benáteckém fotbalovém stadionu čekali na úvodní branku šestnáct minut. Poté si Opina před pokutovým územím počínal nedovoleně v souboji s Kopou a hlavní rozhodčí Míč nařídil přímý kop. Jeho zahrávání se ujal domácí kapitán Šimeček, který utěšenou střelu přes zeď poslal přesně k pravé tyčce. Vstřelená branka dodala Staňkovým svěřencům sebevědomí a od této chvíle byli Benátečtí jednoznačně lepším týmem.

Pojistit vedení mohl Fabián, který prošel přes několik protihráčů, jeho následnou střelu ale vyrazil brankář Mašek na rohový kop. Právě Fabián mohl přetavit v gól další trestný kop, tentokrát po faulu Křivky, jeho povedenou střelu ale vyškrábl brankář Hlinska mimo tři tyče.

Svoji druhou branku v zápase nepřidal ani Šimeček, jehož hlavička po rohovém kopu skončila těsně vedle. Pět minut před poločasovou přestávkou si v pokutovém území počínal nedovoleně Křivka vůči Poběrežskému a rozhodčí Míč bez váhání ukázal na penaltový puntík.

Penaltu si vzal na starost nejzkušenější hráč na trávníku Vobořil, poslal Maška na druhou stranu a s přehledem proměnil. V poslední minutě první půle zmrazil domácí tým Šmahel, který si naběhl na Nevoleho centr z levé strany a zařídil, že domácí odcházeli do kabin pouze s nejtěsnějším náskokem v zádech.

Pakliže chtěli hosté vstoupit do druhé půle aktivněji, jejich snaha mohla vzít za své již během úvodní desetiminutovky. Nejprve totiž mířil vstříc Maškovi osamocený Komárek, jehož ale hostující brankář vychytal. Následně orazítkovala střela Vobořila tyčku. Hosté se na útočnou polovinu dostávali spíše sporadicky.

Po hodině hry zastavil centr do pokutového území hostů Bečička rukou a Hlinsko muselo čelit druhému pokutovému kopu. Míč si tentokrát postavil Fabián a po vzoru svého kolegy ze středové řady benáteckého týmu Vobořila poslal Maška také na druhou stranu a uklidnil svůj tým.

V pohodě hrající Benátky nedovolily svému sokovi žádnou vážnější příležitost. Naopak čtyři minuty před koncem předvedli nádhernou fotbalovou akci téměř přes celé hřiště. Na jejím konci byl centrující Mlynka, který byl v tu dobu na hřišti pouhou minutu, ten našel nabíhajícího Zabilanského, který udělal definitivní tečku za tímto kláním.

Trenéři po utkání:

Tomáš Staněk, Benátky: Jsme šťastní za výhru 4:1. Pokorní jsme k tomu, že jsme doma vstřelili čtyři branky, ale druhá stránka věci je, že si sice vytvoříme hodně příležitostí, sehrajeme dobré standardní situace, ale alarmující je, že se strašně moc nadřeme na gól. Tohle nás potrestalo i minulý týden v Kosmonosech. Tisíciprocentní šance neproměníme. Je to jediný detail, který mě trápí. Pokud jdeme v každém poločase jednom sami na bránu a neskórujeme, tak to není dobré. Při vší úctě k Hlinsku, přijdou soupeři, proti kterým budeme mít jednu nebo dvě šance, které musíme využít. Pokud je neproměníme, nebudeme úspěšní. Jinak bych řekl, že víceméně od začátku zápasu jsme diktovali tempo hry, byli silní na míči, nápadití a vytvářeli si šance. Jak jsem ale řekl, máme strašně vysoké procento nevyužitých příležitostí. Samozřejmě jsme získali tři body, vstřelili čtyři góly. Nyní se musíme připravit na další zápas a pokusit se přivézt tři body z venku.

Kamil Řezníček, Hlinsko: Domácím jsme zápas hodně usnadnili. Situace v našem pokutovém území jsme řešili hrozně složitě a komplikovaně. V podstatě z toho byla i ta první penalta. Nepohlídali jsme si standardní situace, o kterých jsme si řekli, že jsou v nich domácí silní. Nechtěli jsme je vytvářet, přesto jich měly Benátky dost. Měli jsme s tím problém, avšak nějaké jsme se štěstím ustáli. Do hry jsme se vrátili vstřelenou brankou těsně před poločasem. Do druhé půle jsme chtěli vstoupit aktivně a pokusit se utkání zvrátit. Nevytvořili jsme si ale žádnou vyloženou šanci. Naopak domácí si chytře počkali na naše chyby v přechodové fázi a chodili do rychlých protiútoků. Byli prostě nebezpečnější. Zápas definitivně zlomila třetí inkasovaná branka z druhého pokutového kopu. Poté už si myslím, že jsme na zvrat neměli. Zbytečně jsme otevřeli hru, z naší strany už to byl neorganizovaný chaos a Benátky si bez problémů utkání pohlídaly. V závěru sehrály nádhernou akci, po které vsítily čtvrtý gól. Ten už výsledek jen kosmeticky upravil. O bodech již bylo rozhodnuto dříve. Domácí vyhráli zaslouženě, my podali ustrašený výkon.

SK Benátky nad Jizerou – FC Hlinsko 4:1 (2:1)

Branky: 16. Šimeček, 41. z pen. Vobořil, 61. z pen. Fabián, 86. Zabilanský – 45. Šmahel. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Míč – Suchánek, Pašek. Diváci: 120.

Benátky: Dědek – Kopa, Glöckner, Hell, Komma – Poběrežský (46. Zabilanský), Šimeček, Vobořil (76. Hájek), Komárek (85. Mlynka), Fabián (76. Macek) – Jimmy (58. Duch)

Hlinsko: Mašek – Bečička (74. Hlouš), Šejvl, Křivka, Nevole – Šmahel, Jeřábek, Pešek, Opina – J. Straka (67. Skohoutil), Hiller.