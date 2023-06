O druhé místo bojující benátečtí fotbalisté na půdě zachraňujícího se Brandýsa zklamali. Nadšeně bojující domácí se v prvním poločase dostali do dvoubrankového vedení. Jiskřičku naděje vykřesal v závěrečné minutě benátecký útočník Macek, který po povedeném podzimu, skóroval na jaře poprvé. I přes optický tlak ve druhém poločase se hostům nepodařilo vyrovnat. Naopak poslední slovo měl v samém závěru střídající Nykodým, který pečetil vítězství brandýských barev.

Divize, 14. kolo: SK Benátky n. J. - FK Brandýs n. L. (2:0), hráno 6. listopadu 2022. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Obě strany se musely vypořádat s několika absencemi. Domácím chyběl potrestaný Majer či z minulého kola zranění Svoboda s Gebertem, ten byl připraven alespoň na lavičce náhradníků. Na hostující straně absentoval zraněný Komma se Zabilanským, jenž si přivodil úraz při tréninkové jednotce.

V úvodu utkání měli optickou převahu hosté. Několik náznaků šancí však větší nebezpečí pro bránu zkušeného Janáčka neznamenalo. Postupem času se začínala hra vyrovnávat a po pětadvaceti minutách solidně zaplněné ochozy mohly poprvé oslavit branku. Po centru Fabiana od rohového praporku vznikl před brankářem Dědkem závar, v němž se nejlépe zorientoval stoper Studecký, který posunul míč do sítě.

Tento direkt zanechal na benáteckém týmu stopy. O chvíli později po faulu na Šmejkala nařídil hlavní rozhodčí Suchánek zpoza vápna přímý kop, což je parketa pro brandýského kapitána Folwarczného, jehož levá noha vykouzlila krásné zakončení, po němž se Dědek natahoval marně.

S hosty mohlo být ještě hůře. Ve vyložené šanci ale Šmejkal benáteckou bránu minul. Časomíra ukrajovala poslední minutu základní hrací doby první půle, když se na pravé straně proti přesile uvolnil nestárnoucí Vobořil a centrem do vápna předložil míč útočníku Mackovi, který vykřesal šanci na zvrat pro svůj tým.

Tu mohl uhasit chvíli po zahájení druhé půle Dosoudil po centru Folwarczného. Jeho stoprocentní šanci ale vychytal Dědek, který famózním zákrokem podržel svůj tým. Hosté měli více míč na svých kopačkách, vážnějších šance ale nepřicházely. Přesto můžeme zmínit Mackovu hlavičku nad bránu či Bodlákův střílený centr, který zastavilo břevno. S blížícím se koncem zápasu se na benátecké kopačky začala vkrádat nervozita, viditelná zejména při nepříliš kvalitních centrech do pokutového území.

Přesto po dobré práci Macka mohl smazat ztrátu kapitán Šimeček, který z pokutového území o píď netrefil bránu. V závěru hráli Staňkovi svěřenci vabank. Po standardní situaci dostal míč hlavou do brány střídající Baloun, jenž ale stál v ofsajdu. Další novic na place Nykodým už při svém sólu byl úspěšný a ve třetí nastavené minutě napsal definitivní tečku za tímto derby.

Při příznivé konstelaci výsledků může brandýský tým pomýšlet na záchranu divizní soutěže. Naopak na benátecké straně je jasné, že tým z Mladoboleslavska skončí na třetí příčce.

Řekli po utkání

Jiří Weigl (předseda FK Brandýs): Bylo to derby, které mělo náboj. Zápas se mi líbil, protože měl nasazení. Benátky patří k nejkvalitnějším týmům v divizi, takže víceméně hrály s míčem. Těžko se ale do naší obrany dostávaly. Byli jsme obětaví a ze dvou standardních situací jsme vstřelili dvě branky, což bylo důležité. Místo toho, abychom přidali třetí gól, nebo kopali penaltu, tak hosté pěknou akcí před půlí snížili. Ve druhém poločase tak byl zápas stále otevřený. Soupeř do nás bušil, nastřelil břevno, ale myslím si, že více vyložených šancí asi neměl. Závěr už byl rozkouskovaný. Znovu říkám, byl to pro fanoušky pěkný zápas v dobré divácké kulise. V Turnově se popereme o záchranu, i když to nemáme zcela ve svých rukou, avšak domnívám se, že bychom to mohli zvládnout.

Tomáš Staněk (trenér Benátek): Pro nás je to velmi krutý výsledek. Do pětadvacáté minuty jsme měli hru jasně pod kontrolou. Bohužel se stále opakuje problém, který máme. Máme dobrou výstavbu hry, na který se podílí celý tým, finále ale z devadesáti procent pokazíme. Ve vápně máme špatná řešení, tragické jsou zejména centry do pokutového území. Víceméně nemáme cílený ani jeden centr. Přitom ve vápně jsme v nábězích, máme tam hodně hráčů, kvalita centrů ale prostě nepřijde. Tohle nás potrestalo. Přesto si myslím, že v prvním poločase jsme měli dost příležitostí na to, abychom tu šli do vedení. Nastřelili jsme břevno, dobře jsme zahráli dva rohové kopy. Po rohu na druhé straně ale přišel trest. Po propadnutém míči, který se čtyřikrát odrazí, inkasujeme, což soupeři nalije krev do žil. Domácí se zachraňují, začnou strašně bojovat a dřít. Druhou branku dostaneme opět ze standardní situace po fantasticky zahraném přímém kopu. Je spíše otázkou, proč jsme rozehrávku před tím takto řešili. Prohráváme 0:2 a máme velký problém. Podařilo se nám ještě snížit, o poločase jsme si k tomu něco řekli a udělali jednu změnu. Stále se ale opakoval náš starý scénář. Můžete hrát jakýmkoliv způsobem, ale pokud nemáte kvalitu přihrávky do vápna, horko těžko můžete skórovat. Dnes to bylo markantní. Spousta našich centrů přeletěla druhou tyč, nebo jsme trefili prvního hráče. Vyvrcholilo to, když jsme hráli v závěru absolutní vabank, měli jsme všechny hráče nahoře a Brandýs nás z brejku potrestal. Pro nás je to tedy hodně hořké a smutné. Ukázalo nám to cestu, kde potřebujeme náš tým posílit.

Záznam utkání:

FK Brandýs n. L. – SK Benátky n. J. 3:1 (2:1)

Branky: 25. Studecký, 32. Folwarczny, 90+3. Nykodým – 45. Macek. Rozhodčí: Suchánek. ŽK: 5:4. Diváci: 250

Brandýs: Janáček – Dosoudil, Hrčka, Studecký, Malák – Bárta (86. Stross), Šára, Folwarczny, Braborec, Fabian (89. Baloun) – Šmejkal (70. Nykodým)

Benátky: Dědek – Bodlák, Kopa, Glöckner, Slicho – Pažout (46. Boček), Vobořil, Šimeček, Komárek (63. Knobloch), Jarošenko (75. Mbah) – Macek

Autor: Ondřej Nejedlo