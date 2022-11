Z benáteckého pohledu šlo v prvním poločase v Trutnově dlouho všechno jako na drátkách – v rozmezí tří minut se po rohu a penaltě podařilo odskočit na dvoubrankový rozdíl. „Myslím si, že v prvním poločase jsme hráli přesně to, co jsme chtěli hrát. Vycházela nám i přechodová fáze. Pomohli jsme si standardními situacemi,“ potvrdil trenér Staněk.

Komplikace se dostavily až s kontaktním gólem do šatny. „Soupeři jsme dali čuchnout a on na nás ve druhé půli nastoupil. Posledních třicet minut jsme strašně moc bojovali, neměli jsme míč, kazili jsme v přechodové fázi. Domácí byli těchto třicet minut lepší, vytvořili si tlak, který vyvrcholil brankovou příležitostí, při které nás podržel Děda (Lukáš Dědek), když domácí hráč byl zcela sám před ním a on jej vychytal,“ připomněl Staněk krušnou chvilku.

A tým znovu ocenil za příkladnou bojovnost. „Naběhali jsme strašně moc kilometrů, protože jsme téměř neustále běhali bez míče. Jak jsem již řekl, jsou to hrozně cenné tři body. Toto vítězství nám dává klid do zimní přípravy, abychom se dobře připravili na další část sezony.“

Trutnov – Benátky 1:2 (1:2)

Branky: 45+1. Čechovič - 27. Vobořil, 29. z pen. Bodlák. Rozhodčí: Bečvář. ŽK: 37. Trávníček, 79. Štěpánek, Mir. Nacek, 87. Čech (as. trenéra) - 45. Glöckner, 45+2. Kysela (as. trenéra) 68. Bodlák, 71. Mil. Macek, 80. Boček, 87. Dědek, Kopa, 90. Staněk (trenér). Střely na bránu: 4:4, mimo: 2:3. Rohy: 3:6. Ofsajdy: 1:1. Fauly: 17:18. Diváci: 100.

Benátky: Děděk - Zabilanský (66. Slicho), Kopa, Glöckner, Komma – Knobloch, Komárek (90+2. Poustecký), Bodlák (78. Boček), Vobořil, Mbah (66.Šimeček) – Mil. Macek.