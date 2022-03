Hosté se sice v utkání dostali z dorážky Milana Macka do vedení. V jejich podání šlo ale o poslední světlejší moment. Podle trenéra Radka Laciny jeho tým s příznivým stavem nenaložil tak, jak měl.

„Ani začátek nebyl z naší strany nějaký extra dobrý. Byl opatrnější, chtěli jsme spíš nechat hrát soupeře. Podařilo se nám ale dostat do vedení poté, co brankář vyrazil střelu pouze před sebe. Místo, abychom se uklidnili, tak paradoxně šla hra ještě dolů a do zbytku utkání měla spíše sestupnou tendenci. Udělali jsme spoustu chyb, nebyli agresivní a pomalu reagovali,“ objasnil Lacina, proč zápas nebyl z hostujícího pohledu příliš dobrý a v podobném duchu i dopadl.

Domácí přispěchali s odpovědí ještě před poločasem. Další mrzutostí bylo vynucené střídání brankáře Jíry. Zápasová dvojka Straka, který se tak vrátil po jednozápasovém trestu, pak inkasoval nedlouho po změně stran od Mráze rozhodující gól. „Body zůstaly zaslouženě u domácích, my jsme si tentokrát nezasloužili ani ten jeden,“ dodal Lacina.

Vrásky má navíc ze zranění Lukáše Jíry. „Minutu před poločasem si při výkopu od brány natrhl přední stehenní sval a musel být ze hřiště odnesen,“ popsal kouč, kterému nejspíš nezbyde, než napříště (doma derby s Kosmonosy) sáhnout pro dvojku do dorostu. „Ze tří brankářů máme dva zraněné. Je to pro nás dost složitá situace.“

Čáslav – Benátky 2:1 (1:1)

Branky: 32. Ronovský, 57. Mráz – 25. M. Macek. Rozhodčí: Matějka. ŽK: 2:1. Diváci: 300.

Benátky: Jíra (45+2. Straka) – Zabilanský, Glöckner (76. Košek), Kopa, Slicho – Mbah, Šimeček (65. Boček), Mansfeld, Vobořil, Šimek (65. Komma) – M. Macek.