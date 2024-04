Benátky se po prohře v Turnově oklepaly, sedmačtyřicetiletý Straka vychytal nulu

Ondřej Nejedlo

Trenér fotbalistů Benátek Staněk minulý týden bezprostředně po utkání na turnovském pažitu, který jeho svěřencům vůbec nevyšel, pronesl, že na týmu leží deka. Tu bylo potřeba co nejrychleji oklepat, aby mohly Benátky bojovat o nejvyšší příčky divizní skupiny C. Domácí zápas proti Benešovu naznačil, že se to jeho celku podařilo. Proti poměrně zkušenému soupeři, jehož ráz hry určují tři exligoví hráči, byli Benátečtí lepším týmem a po zásluze brali všechny tři body. Čisté konto udržel sedmačtyřicetiletý brankář Straka, který se mezi tyče divizního áčka postavil poprvé v této sezoně.

Brankář Radim Straka v dresu áčka Benátek | Foto: Miloš Moc