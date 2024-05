Devětačtyřicet minut trvalo než benátecký tým zdolal úporný obranný val mladíků rezervy druholigové Chrudimi. Což o to, domácí byli více na míči, avšak cesta do pokutového území jim byla v první půli téměř zapovězena. Gólovou euforii rozpoutal až chvilku po přestávce útočník Macek. Benátečtí si pak, poměrně v klidu, hlídali nabyté vedení, které v závěru navýšil po pohledné akci nejlepší benátecký střelec Fabián.

Chrudimské béčko přijelo do Benátek bez posil z druholigového áčka, kterému sobotním zápasem v Líšni skončila sezóna. Trenér Zvolánek se tak musel spoléhat zejména na mladíky, z nichž někteří nastoupili do ranního zápasu svého dorosteneckého týmu na půdě Bohemians 1905.

Od úvodního hvizdu sudího Stiebera hosté úporně bránili před svým brankářem Tlustým, což domácím notně komplikovalo jejich hru a dlouho nedokázali najít recept, aby si vytvořili alespoň nějakou nebezpečnou situaci. Ve statistice tak spíše přibývaly čárky za střely zpoza pokutového území, které byly z velké části nepřesné a brankář Tlustý tak ani nemusel zasahovat. Ten tak byl v permanenci snad jen při střele Bodláka z hranice vápna, kterou nadvakrát zkrotil.

Stovka diváků, kteří dali přednost diviznímu fotbalu před utkáním hokejového mistrovství světa o třetí místo, čekala na gól pouhé čtyři minuty druhého poločasu. Bodlákův centr z pravé strany si v pokutovém území našel Macek a hlavou trkl míč za Tlustého záda. Chvilku poté mohl zvýšit Bodlák, který nadvakrát zkrotil míč, ten ale pak poslal vedle chrudimské brány.

Drápky vystrčili také chrudimští mladíci. Langův pokus z téměř nulového úhlu si ale Straka pohlídal. Na opačném pólu hřiště podruhé slavil Macek, leč předčasně, neboť pomezní rozhodčí Jiříček odmával ofsajd. Po pětašedesáti minutách přišla největší šance hostujícího týmu. Domácí obránci pozapomněli na střídajícího Gábela, který ale hlavou horní kout benátecké brány minul.

To byla ale pouze jediná vlaštovka v podání východočeského týmu. Benátečtí drželi pevně v rukou opratě tohoto zápasu a žádné další komplikace nepřipustili. Přicházely také další šance. Po Mackově centru nevyzrál na Tlustého Bodlák. Tisíciprocentní příležitost poté spálil Jimmy, který usměrňoval Fabiánův centr, avšak trefil jen brankáře Tlustého, který se už možná cítil překonán.

Druhá gólová radost propukla v Benátkách až šest minut před koncem, kdy se na levé straně uvolnil Fabián a cizelérsky poslal míč přesně ke vzdálenější tyči. Od této chvíle se zápas spíše jen dohrával. Výhru se domácí fotbalisté dotáhli na čtyřbodový rozdíl za vedoucím Ústím nad Orlicí, na třetí Velké Hamry mají pětibodový náskok.

Trenéři po utkání

Tomáš Staněk, Benátky: Museli jsme se vypořádat s velkou škálou zraněných hráčů, které dlouhodobě máme a také s ultra defenzivní taktikou soupeře. Chrudimští tu v prvním poločase zaparkovali před vápno deset hráčů a bylo hrozně těžké se do nich dostat, protože byli velmi dobře organizovaní. Přesto jsme měli nějaké situace, ze kterých jsme mohli vytěžit gólovou šanci. Chyběla nám ale kvalita v předfinální a finální fázi. V tomto jsme se v druhém poločase zlepšili. Kvůli tomu jsme také poslali na hřiště druhého útočníka, abychom se dostávali více do vápna. Posunuli jsme Bodláka na pravou stranu a do pokutového území začaly chodit kvalitní centry. Vstřelili jsme ještě jednu branku, která nebyla uznána pro ofsajd. Když se na to člověk podívá, jsou to povinné tři body, ale v závěru sezóny je každé vítězství strašně vydřené. Mrzí mě, že máme dalšího zraněného hráče. Následující týden tak budeme asi spíše regenerovat a snažit se dát dohromady, abychom zvládli příští utkání v Novém Bydžově.

Jan Zvolánek, Chrudim B: Přijeli jsme sem se strašně mladou sestavou. Z A-mužstva nás posílil jen jeden hráč. Měl jsem tu i některé hráče, kteří dnes odehráli zápas za dorost. Na to se ale nechci vymlouvat. Museli jsme tomu podřídit taktiku. Snažili jsme se hrát ze zabezpečené obrany, i když to z naší strany nebylo příliš okulibé. Zejména v prvním poločase byla naše hra založená na organizaci a rychlých protiútokách. Chtěli jsme držet bezbrankový výsledek a soustředit se na nějakou standardní situaci nebo rychlý brejk. Zápas se hodně lámal první inkasovanou brankou. Poté jsme se snažili trošku otevřít hru, hrát aktivněji a ukázat trochu fotbalu. Docházely nám ale síly, protože způsob hry, který jsme zvolili, byl velice fyzicky náročný. V závěru jsme si nevytvořili žádný tlak. Bylo to spíše dohrávání zápasu. Domácí pochopitelně zaslouženě vyhráli.

SK Benátky n. J. – MFK Chrudim B 2:0 (0:0)

Branky: 49. Macek, 84. Fabián. Bez karet. Rozhodčí: Stieber – Jiříček, Matula. Diváci: 100.

Benátky: Straka – Zabilanský, Kopa, Hell, Komma – Poběrežský (46. Jimmy), Komárek, Šimeček (56. Glöckner), Fabián, Bodlák (86. Poustecký) – Macek (79. Mlynka).

Chrudim B: Tlustý – Nykodým (59. Gábel), Vácha, Tlapák, Vondrouš, Dostálek – Lang (74. Čičak), Žalud (59. Čada), Sedlák – Holub, Holeček (71. Kaválek).