V první půli byli hosté aktivnějším týmem, leč několik svých příležitostí nevyužili. Ve druhém poločase mohli trestat domácí, Straka ale podržel svůj tým. Deset minut před koncem mohl rozhodnout Jimmy, který ale orazítkoval břevno. Horní tyč hrála v utkání podstatnou roli. Na druhé straně ji totiž napálil šest minut před koncem domácí Drahoš, při kterém ale, na rozdíl od Jimmyho, stálo štěstí a míč se odrazil do sítě. V samém závěru mohl srovnat Glöckner, jemuž ale míč ve velmi dobré šanci utekl od kopaček.

Přitom samotný zápas nezačal pro hosty vůbec špatně. Již po třech minutách skončil centr Jimmyho u Koška, ten poslal míč na Mižiče, jehož nepříliš razantní střela skončila mimo. O pět minut později po Sudkově rohovém kopu hlavičkoval nedostatečně bráněný Klein těsně vedle. Také po dalším rohovém kopu se dral k míči Mbah, před ním ale zasáhl obránce Podzimek. První akce domácího týmu přišla až ve 21. minutě. Tvrdý dostal míč do pokutového území, Drahoš ještě nezakončil, nakonec střílel z dobré parkety Tomašov nad bránu. Na druhé straně vysekl efektní nůžky Jimmy, avšak brankář Špína byl připraven. Turnovský brankář musel na trávník také po Glöknerově střele, znovu byl ale úspěšný. Ke konci poločasu tlak benáteckého týmu sílil. Po dalším rohovém kopu zakončoval Mbah vysoko nad bránu. O chvíli později střílel z velké dálky Borovička, domácího brankáře ale nepřekvapil. V poslední akci první půle hlavičkoval Jimmy koníčkem, avšak přesně do míst, kde stál Špína. Zmínit můžeme ještě trestný kop domácího týmu, který se ale Havlovi vůbec nepovedl.

Jestliže v první půli byli Benátečtí opticky lepším týmem, v té druhé začali vystrkávat růžky i turnovští fotbalisté. První střelu druhé pětačtyřicetiminutovky měl ale na svědomí hostující Jimmy, z otočky pálil do míst, kde byl Špína připraven. Další střela téhož hráče z 54. minuty nemířila do brankového prostoru. Po hodině hry pelášil kupředu po levé straně domácí Nulíček, po následném centru scházel dobíhajícímu Svobodovi do zakončení pověstný krůček. Toto varování nebylo pro hosty asi dostatečně důrazné.

O dvě minuty později zůstal při dalším přečíslení před Strakou zcela volný Drahoš, hostující brankář jej ale vychytal. Následně Havel přihrával na zadní tyč, tam se ale domácí k míči nedostali. Na druhé straně hledal Zabilanského centr Dohnalíka, který na míč hlavou těsně nedosáhl. Nepřesná byla také Mbahova střela, která skončila vedle pravé tyče.

Při dalším pokusu nigerijský záložník v benáteckých službách Špínu ohrozil, ten s ním ale neměl větší starosti. Následně se k hlavičce protlačil Košek, přesný ale nebyl. V 80. minutě se na pravé straně uvolnil Mbah, centrem našel krajana Jimmyho, který tvrdým pokusem orazítkoval břevno, od kterého se míč odrazil těsně před brankovou čáru. Hosté své šance nevyužili a Turnovští trestali.

O čtyři minuty déle postupoval po levé straně kupředu Denis Drahoš, nikdo z hostů jej nedokázal zastavit. Jeho následné zakončení se od břevno odrazilo do sítě a domácí vedli – 1:0. V nastavení se po turnovském ofsajdu a následném nákopu do vápna míč odrazil ke Glöknerovi, který ho ale nepřesně zpracoval a balon mu tak utekl do náruče Špíny. Chvíli poté skončil zápas, ve kterém outsider slavil tři body, nicméně Benátečtí mu příliš starostí za celých devadesát minut nepřidělali.

Benátky tak jednoznačně ztratili tři body a nevyužili tak několik zaváhání svých soupeřů na čele divizní tabulky. V dalším kole hostí Benátky doma Velké Hamry.

Turnov – Benátky 1:0 (0:0)

Branka: 84 Drahoš. Rozhodčí: Braun. ŽK: 3:1. Diváci: 80.

Turnov: Špína – Tvrdý, Blažek, J. Šimek, Podzimek, Tomašov – Drahoš, Havel (71. Houžvička), Svoboda (77. Benek), Kim – Nulíček.

Benátky: Straka – Zabilanský, Klein, Glöckner, Sudek – Procházka (74. O. Šimek), Mižič (27. Dohnalík), Jimmy, Borovička, Mbah (85. Chaloupka) – Košek.

Ondřej Nejedlo