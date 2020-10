„Byl to nejlepší soupeř, který u nás hrál. Ačkoliv se vítězství zdá jednoznačné, tak nebylo,“ přiznal trenér Kolína Petr Pavlík.

„Mám smíšené pocity. Kolín suverénně vládne soutěži, my jsme ho chtěli na domácím hřišti potrápit jak herně, tak výsledkově. Minimálně herně se nám to povedlo,“ řekl trenér Benátek Radim Truksa.

Kolín od začátku naplňoval roli favorita. V páté minutě se dostal do vedení. Adam Čapek pláchl po pravé straně, před brankou našel Bareše, který ve skluzu otevřel skóre. Ještě předtím měl Kolín dvě šance, ale Škoda hlavou těsně minul bránu a Bareš poslal svůj pokus do náruče brankáře Straky. Benátky o sobě daly vědět v 19. minutě. Mansfeld vyslal z hranice velkého vápna parádní ránu, gólman Kubát ale předvedl tygří skok a míč vyrazil na roh.

Do dalších šancí se už dostávali pouze hráči Kolína. Šlehofer přistrčil balon Pavlu Čapkovi, který sice překonal vybíhajícího Straku, branku ale netrefil. Po něm se do zakončení dostal Milec, mířil ale přímo do brankáře. Branky se Kolín dočkal těsně před přestávkou. Faul při rohu na Soběslava potrestal z penalty Vondráček.

Po změně stran to v kolínském dresu zkoušel Hudec, ale neúspěšně. Straka byl proti. Pak se ke slovu přihlásili hosté. A důrazně. Velmi dobré pokusy Mansfelda a Holečka pokaždé vytěsnil Kubát. Jak se má správně naložit s nabídnutou šancí, ukázal Kolín hostům jedenáct minut před koncem. Vácha využil na pravé straně volného prostoru, centrem vybídl Sodomu, který jeho pobídkou nepohrdl.

Kolín se před nucenu přestávkou udržel na prvním místě tabulky divizní skupiny C. „Mohli jsme klidně být i produktivnější, na druhou stranu Benátky také nevyřešily dost brejkových situací. Jsem rád, že jsme to zvládli s nulou vzadu a že máme tři body,“ dodal Pavlík.

„Hlavně v prvním poločase jsme byli nebezpečnějším týmem, ale svojí špatnou hrou ve vápnech jsme se připravili o lepší výsledek. Bohužel jsme nedotáhli přečíslení 4:2, nebo 4:3. Řešili jsme to strašně špatně,“ podotkl Truksa a dodal: „Druhý poločas byl vyrovnaný, my měli dvě dobrý zakončení, které ale pochytal výborný Kubát. Domácí si počkali na svoji šanci, kdy definitivně rozhodli. Ostudu jsme neudělali, ale mohli jsme, minimálně z prvního poločasu, vytěžit víc a zápas víc zdramatizovat."

SK Sparta Kolín - SK Benátky n. J. 3:0 (2:0, 5. Bareš, 45. Vondráček z PK, 79. Sodoma). Kolín: Kubát – Soběslav, Šlehofer (66. Štancl), Škoda – A. Čapek, Vondráček (83. Šindelář), P. Čapek, Milec, Hudec (62. Vácha) – Sodoma (83. Veselý), Bareš (83. Koděra). Benátky: Straka – Šimek (59. Komma), Holeček, Borovička, Slicho – Macek, Mansfeld, Boček (72. Košek), Zabilanský – Zoubek, Jimmy.