Z první trojice týmů divizní skupiny C byly v tomto kole stoprocentní jen Benátky. Vedoucí Ústí nad Orlicí totiž získalo pouze bod v Kosmonosech a stejně jako třetí Velké Hamry ztratilo body podruhé za sebou. Severočeský tým po prohře v Čáslavi doma jen remizoval s Trutnovem.

SK Benátky n. J. - ilustrační foto | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Cesta benáteckých fotbalistů ke tříbodovému zisku byla ale pořádně trnitá. V zimě obrozená Čáslav se totiž mílovými kroky žene za záchranou a její manko se téměř každým kolem tenčí. Také v Benátkách se čáslavští hráči představili ve velmi dobrém světle, sahali tu minimálně po bodu, když ještě čtvrt hodiny před koncem drželi nadějný nerozhodný stav. Duchova tečovaná střela ale rozhodla o tom, že tři body zůstanou u Jizery.

Čáslavští v pěti po sobě jdoucích duelech neochutnali hořkost porážky a tuto bilanci chtěli prodloužit také v Benátkách nad Jizerou. Jejich plány se ovšem zatřásly již po čtyřech minutách hry. V pokutovém území si totiž počínal nedovoleně Nešpor v souboji s Mackem a hlavní rozhodčí Vykopal nekompromisně ukázal na penaltový puntík. Tradiční exekutor Bodlák poslal brankáře Vyhnánka na druhou stranu a s přehledem poslal svůj tým do vedení.

S hostujícím týmem inkasovaná branka příliš nezamávala a více než dvě stovky diváků viděly zajímavý fotbal. Benátečtí byli přece jenom o chloupek více u míče a po jednom z četných rohových kopů se do zakončení dostal stoper Hell, od nějž se ale míč odrazil mimo bránu. Po půl hodině hry získal na polovině hřiště míč hostující Kučera, udělal pár rychlých kroků a parádní střelou přeloboval benáteckého brankáře Straku. Vedení mohl svému týmu vrátit po dalším rohovém kopu znovu Hell, opět ale mířil mimo brankový prostor.

Zahřmělo tak na druhé straně. Tři minuty před poločasovou přestávkou si za obránce zaběhl Chábera, který ale zakončoval nad břevno. Podobný herní obrázek byl k vidění také ve druhém poločase. Hosté stříleli zejména z větší vzdálenosti, Straku k zákroku ale nedonutili. Na druhé straně po Bodlákově centru z přímého kopu hlavičkoval mimo branku kapitán Šimeček.

Nejlepší hráč hostů Kučera poté pořádně protáhl brankáře Straku, jeho další dělovka ale mířila kousek nad břevno. Dvanáct minut před koncem byl Zabilanského centr sražen před vápno k Duchovi, po jehož střele s mírnou tečí se Vyhnánek natahoval marně. Zkušeně hrající domácí poté udrželi těsný náskok až do závěrečného hvizdu sudího Vykopala.

Trenéři po utkání

Tomáš Staněk, Benátky: Věděli jsme, že dnešní zápas bude opravdu velmi těžký, protože Čáslav v zimní přestávce doplnila svůj kádr o kvalitu, hlavně směrem dopředu. Minulý týden jsem viděl, jak přejela Velké Hamry, takže jsem měl z utkání velké obavy. Jsem rád, že jsme tento zápas výsledkově zvládli, i když se nám úplně nedařilo hrát to, co jsme chtěli, zejména v první půli. Zápas jsme měli velmi dobře rozehraný, když jsme se penaltou dostali do vedení. Předcházela jí nádherná akce, kdy jsme mohli zakončovat prakticky do prázdné brány. Poté jsme ale inkasovali smolnou branku, která koresponduje, jaké dostáváme góly. Velkou roli sehrálo to, že jsme předržovali míče uprostřed hřiště, soupeř nám to vypíchl a Kučera projevil fantastickou kvalitu a herní přehled, prostě to nádherně trefil. Ve druhém poločase jsme chtěli uklidnit hru, více kombinovat, protože jsme v prvním poločase měli strašně moc nakopávaných míčů a nedařilo se nám sbírat druhé balony. Trošku jsme se zlepšili, ale dnešní zápas byl ubojovaný. Proti takto kvalitnímu soupeři si výhry moc cením. Byl to hodně těžký zápas, který nás stál strašně moc sil. Nyní se budeme připravovat na Trutnov, abychom tuto výhru potvrdili.

Roman Kučera, Čáslav: V prvním poločase jsme zbytečně inkasovali po chybě a rozehrávce gólmana, ze které byla penalta. Soupeř po levé straně zaútočil, přišel souboj a pokutový kop. Úvod utkání nám tedy nenahrál. V průběhu první půle jsme ale naší hrou byli minimálně rovnocenným partnerem. Měli jsme několik dobrých příležitostí, ze kterých jsme mohli vstřelit více branek. Jindra Kučera nádhernou brankou po individuální akci, kdy přeloboval brankáře, vyrovnal. Ve druhém poločase se hrálo remízové utkání. Bylo to opatrné, přesto přišly šance na obou stranách. Jestli mě paměť neklame, domácí vystřelili jen jednou na bránu. Jediná střela, ještě tečovaná, jim šťastně zapadla do sítě. Domácí jsou šťastnější, ale řekl bych, že nebyli lepší. Byli jsme vyrovnaným soupeřem a zasloužili jsme si minimálně bod.

SK Benátky nad Jizerou – FK Čáslav 2:1 (1:1)

Branky: 6. z pen. Bodlák, 78. Duch – 30. J. Kučera. Rozhodčí: Vykopal – Papežík, Rázek. ŽK: 2:3. Diváci: 210.

Benátky: Straka – Zabilanský, Kopa, Hell, Komma – Duch (90+1. Hájek), Šimeček, Komárek, Bodlák – Fabián (75. Poběrežský), Macek (67. Jimmy).

Čáslav: Vyhnánek – Konyvka, Vencl, Nešpor, Hanč – Kraj, J. Kučera, Junek, Slavík – Hejný (75. Peterka), Chábera.