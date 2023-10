Dlouhých 771 minut trvala neprůstřelnost benáteckého brankáře Dědka. Ta sice na půdě ještě na jaře třetiligového Benešova po jedenapadesáti minutách skončila. V tu chvíli už ale benátečtí hráči vedli o dvě branky po dvou trefách zkušeného Tomáše Fabiána. Gól domácího Sadyka sice vykřesal naději benešovských hráčů, hosté si už ale výhru utéct nenechali.

Fotbalisté Benátek slavili další venkovní tři body. | Foto: Deník/Dagmar Březinová

Domácí nastoupili vinou marodky oslabeni o několik hráčů, lavička náhradníků čítala pouhá tři jména, včetně náhradního brankáře Frýdla. Nástup do utkání patřil hostujícím hráčům. Už ve 3. minutě hlavičkoval benátecký kapitán Šimeček, brankář Schummer byl ale u své tyčky včas.

O čtyři minuty déle odcentroval z levé strany Bodlák, jehož centr našel v pokutovém území Fabiána, který svoji premiérovou brankou v benáteckém dresu poslal svůj tým do vedení. I nadále byl benátecký tým tím nebezpečnějším. Bodlákova křížná střela ale proletěla kolem vzdálenější tyčky.

Po devětadvaceti minutách hry zatáhl míč do vápna Duch, jehož přihrávka byla zblokována opět jen k Fabiánovi, který z první trefil míč přesně k levé tyči. Opaření benešovští hráči se jen těžko dostávali do hry a do konce prvního poločasu mohli dostat ještě jeden direkt. Po nejistém zákroku Schummera střílel z hranice pokutového území Zabilanský. Radost mu ale zkazilo břevno benešovské brány.

Do druhé půle nastoupili domácí jako vyměněni. V první šanci ztroskotal Kulhavý ještě na pohotovém zákroku brankáře Dědka. V 51. minutě už se Benešov radoval po přesné hlavičce obránce Sadyka, ten tak odčaroval kouzlo benáteckého brankáře Dědka, který v předchozích osmi zápasech vždy vychytal nulu.

Na druhé straně mohl dalším zásahem odpovědět Zabilanský. Míč z jeho kopačky ale směřoval o kousek vedle. Hostům zatrnulo čtvrt hodiny před koncem zápasu. Střídající Bílek dokázal obejít brankáře Dědka, toho ale téměř na brankové čáře zastoupil stoper Glöckner a míč do brány nepustil.

Zkušeně hrající hostující tým v nervóznějším závěru extřetiligový Benešov do šancí nepouštěl a z devátého divizního zápasu si připsal již osmou výhru, čímž si upevnil druhou příčku.

Očima trenérů

Petr Mikolanda, Benešov: V prvním poločase byly Benátky jednoznačně lepší. Jejich dvoubrankové vedení bylo zasloužené. Byly dominantnější, důraznější, měly všechno. Ve druhém poločase jsme naopak my měli více šancí. Máme obrovskou marodku. Vypracovali jsme si tři stoprocentní šance, alespoň jednu musíme, proti takovému soupeři, proměnit. Benátkám gratulujeme. Sílu týmu mají velikou.

Tomáš Staněk, Benátky: Shrnu to velmi rychle. Kdyby mi před sezonou někdo řekl, že tu získáme tři body, budu šťastný. Dnes jsme měli výhodu kvalitnější lavičky náhradníků než soupeř, který měl nějaké nemocné hráče. Osu týmu ale v základní jedenáctce měli a dopředu byli hodně nebezpeční. Vyšel nám vstup do utkání, celý první poločas byl perfektní. Měli jsme ještě další dvě šance, nastřelili jsme břevno. Pokud bychom zvýšili na 3:0, bylo by po zápase. Strašně jsme zaspali vstup do druhé půle. Bylo to šílené, soupeř nás přehrával. Nedokázali jsme reagovat na jejich útočné náběhy. Nakonec jsme to uválčili a vypracovali si ještě jednu brankovou situaci. Nebudu říkat, že výhra je zasloužená. Pokud ale vyhrajete tady v Benešově, vždycky se to počítá. Jsou to plusové tři body, za které jsme šťastní, avšak musíme se zase dobře připravit na další zápas.

FK Benešov – SK Benátky 1:2 (0:2)

Branky: 51. Sadyk – 7. a 29. Fabián. Rozhodčí: Gerhardt. ŽK: 3:1. Diváci: 100.

Benešov: Schummer – Sadyk, Čmovš, Vrňák, Roháč – Dušek, Pilík, Nátr, Kulhavý, Walter – Žiga (46. Bílek)

Benátky: Dědek – Kopa, Glöckner, Hell, Komma – Zabilanský (72. Poběrežský), Šimeček, Duch (65. Komárek), Vobořil, Bodlák (89. Mlynka) – Fabián (72. Macek)