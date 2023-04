I když měli zápas dobře rozehraný, trávník opouštěli se svěšenými hlavami. Fotbalisté Benátek před vlastními diváky nestačili na Ústí nad Orlicí, které prokázalo jarní formu, vždyť ve druhé polovině divizní sezony neztratilo zatím ani bod. U Jizery Východočeši vyhráli 2:1.

SK Benátky - ilustrační foto | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Přitom vše hrálo domácím do karet. Po čtvrt hodince hry se zranil nebezpečný orlickoústecký útočník Tichý, o necelých deset minut později Benátečtí vedli. Jarošenkův přízemní centr si nešťastně za záda vlastního brankáře srazil obránce Chleboun.

I nadále byly Benátky více u míče. Zahřmělo po pěkné střele Vobořila, která letěla o píď nad břevno. Když už to vypadalo, že si Staňkovi svěřenci odnesou do kabin nejtěsnější náskok, na centr z pravé strany naskočil postavou nevelký Sokol a hlavičkou k tyči zmrazil benátecké obecenstvo.

SK Benátky n. J. – TJ Jiskra Ústí n. O. 1:2 (1:1)

Branky: 24. Chleboun (vlastní) – 45. Sokol, 53. Špatenka. Rozhodčí: Nymsa. ŽK: 3:3. Diváci: 180.

Benátky: Dědek – Zabilanský, Kopa, Glöckner, Komma – Jarošenko (46. Mbah), Vobořil, Bodlák, Komárek (60. Macek), Slicho – Pažout (68. Boček).

Ústí n. O.: Krátký – Langer, Mikor, Chleboun, Stránský – Sokol (71. Kozák), Souček (90.+2. Češka), Špatenka, Bednář (90.+2. Petrjánoš), Hynek (90.+2. Popelář) – Tichý (15. Vašek).

Hned v úvodu druhé půle si domácí hráči vytvořili několik náznaků šancí, udeřilo ale na druhé straně. Se střelou z levé strany si brankář Dědek ještě poradil, Špatenkova dorážka ale směřovala do odkryté části brány. Benátky tak poprvé v jarní části soutěže prohrávaly.

Proti úporné obraně východočeského týmu bylo těžké se prosadit, přesto se do šancí dostal Vobořil i střídající Boček, jehož střelu vyrazil velmi dobrým zákrokem Krátký. V závěrečném tlaku domácí kýžený gól nevstřelili a teprve podruhé v letošní sezóně vyšli naprázdno.

Na benátecké hráče nyní čeká série tří venkovních duelů. Hned v tom prvním zajíždí na půdu nedaleké Dobrovice.

Obrazem: Luštěnice vyloupily druhý Nymburk, v tabulce mu šlapou na paty

Očima trenérů

Tomáš Staněk, Benátky: Přiznám se, že jsme se podobného vývoje zápasu obávali. Věděli jsme, jakým způsobem se Ústí prezentuje. Připravovali jsme se na to, stejně nás ale potrestali i kvůli našim individuálním chybám. Jinak si myslím, že nám zápas šel na ruku. Vedli jsme 1:0, což jsme přesně chtěli. Soupeř musel vystřídat útočníka Tichého, který je nebezpečný a na nějž jsme se připravovali. Do 35. minuty se pro nás zápas vyvíjel idylicky. Nedokážu si vysvětlit, proč jsme poté začali vymýšlet fotbal. Začali jsme hrát prostředkem, což jsme si říkali, že nemůžeme. Soupeř nás v poslední minutě první půle potrestal. Jen hloupé týmy si nechávají dávat branky v závěrech poločasů. Byla to velká komplikace. Druhý gól jsme inkasovali po výborném přenesení hry a naší individuální chybě na beku, následně jsme ještě před brankářem nedohráli situaci. Prohrávali jsme 1:2, což bylo pro nás hodně složité. Na druhou stranu jsme si ve druhém poločase vypracovali čtyři tisíciprocentní brankové příležitosti. Ať už to byl Boček, kterého krásně vychytal brankář. V dalších šancích byl Vobořil nebo Slicho. Měli jsme spoustu rohových kopů, tlak do vápna. Ještě v poslední minutě měl další příležitost nůžkami Macek. Bohužel jsme to nedokázali proměnit. Je to strašná škoda a strašné zklamání. Není to ale konec světa, je to fotbal. Nezvládli jsme utkání, které jsme měli zvládnout. Musíme se připravit na příští týden na Dobrovici a hlavně zase začít poctivě. Je potřeba se vyvarovat chyb, které jsme dnes udělali. Vím, že se proti bránícímu soupeři s rychlým přechodem do útoku hraje těžce. V těchto zápasech potřebujeme, aby hráči udrželi nervy na uzdě a hráli takticky.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Vladimír Chudý, Ústí n. O.: Nezachytili jsme začátek utkání. Soupeř v něm byl lepší v pohybu i v kombinaci, my v tom zaostávali. Postupem času se hra vyrovnávala. Bohužel v tu chvíli jsme dostali nešťastnou branku. Myslím si, že závěr první půle jsme zvládli dobře a dokázali vyrovnat. Tím jsme se trošku nastartovali a pokračovali v tom i ve druhém poločase, v němž jsme vstřelili druhou branku a utkání dovedli do zdárného konce.

ONDŘEJ NEJEDLO