Podle trenéra Středočechů Radka Laciny ve vyrovnaném utkání převládala bojovnost nad fotbalovostí. „Sehráli jsme obrovsky těžké utkání. Čekali jsme, že to bude soubojový zápas. Ukázalo se, že to bude ještě těžší, než jsme předpokládali. Byl to vyrovnaný zápas. V první půli mělo Hlinsko jednu nebo dvě šance, které jsme přestáli. Řekl bych, že s blížícím se koncem zápasu se hra začala překlápět na naši stranu. Možná trošku i šťastně jsme dnes zvítězili 2:0. Tři body jsou hrozně důležité do tabulky, jsme za ně moc rádi. Naše vítězství bylo vydřené a ubojované, fotbalovosti bylo méně.“