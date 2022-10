Co se dělo mezitím? Podle kouče Staňka měl jeho tým se silovým pojetím soupeře problémy a herně to nebylo ono. „Chtěli jsme tvořit a být silní uprostřed hřiště. To se nám nepodařilo. V polovině druhého poločasu jsme začali hrát na dva útočníky, hrnulo se to ale na nás. Soupeř měl v závěru jednu brankovou příležitost, kdy přestřelil bránu. My měli před tím jednu gólovou situaci Vobořilem. Remíza by pro soupeře asi byla zasloužená, my ale utkání ubojovali,“ dodal Staněk.

Utkání podle něj bylo trochu protikladem některým předešlým, která vycházela herně a přinesla jen remízy. „Dnes se to k nám trošku přiklonilo. Kluci se ale snažili bojovností vyrovnat soupeři. Dostali jsme hodně žlutých karet, i tím bylo vidět, že se nejednalo o lehké utkání. Splnili jsme povinnost, protože jsme potřebovali vyhrát. Budeme se připravovat na nedělní důležitý zápas v Liberci,“ přeladil Staněk na souboj s béčkem Slovanu, které stojí o tři body před Benátkami v čele tabulky.

Hostující lodivod Karel Krejčík netajil zklamání, že s týmem neodvezl alespoň bod. „Za stavu 0:1 jsme měli stoprocentní gólovku do prázdné brány. Řekl bych, že i naše hra po vápno vypadala slušně. Stále doplácíme na hrubé individuální chyby. Máme mladé, nezkušené mužstvo, bohužel tito mladí hráči se nám objevují u inkasovaných branek. Dnešní utkání to opět potvrdilo, protože náš útočník Světlík takto nechá hlavičkovat hráče. Byla to snad jediná šance domácích v prvním poločase,“ vrátil se k prvnímu inkasovanému gólu.

Benátky - Náchod 2:0 (1:0)

Branky: 15. Šimeček, 90+2. Mbah. Rozhodčí: Hrivik. ŽK: 32. Komárek, 36. Slicho, 77. Komma, 85. Staněk (trenér), 88. Kysela (as. trenéra), 89. Holakovský – 82. Punar.

Střely na bránu: 4:0. Střely mimo: 4:3. Rohy: 6:2. Ofsajdy: 2:2. Fauly: 17:10. Diváci: 140.

Benátky: Straka – Zabilanský, Kopa, Borovička, Komma – Knobloch, Šimeček (90+3. Glöckner), Komárek (64. Mbah), Vobořil, Slicho (46. Bodlák) – Macek (72. Holakovský).