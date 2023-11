Benátečtí fotbalisté využili zaváhání vedoucího Ústí nad Orlicí, které prohrálo ve Velkých Hamrech 0:1 a vyšvihli se do čela divizní tabulky. Cesta za třemi body ale byla trnitá. Brzy totiž v souboji s Novým Bydžovem prohrávali. Ještě do poločasu ale brankový stav otočili dvěma zásahy Nigerijce Jimmyho. Ve druhé půli překonali hostujícího brankáře Strýhala ještě třikrát a po jejich nejvyšším vítězství podzimní části sezony se dostali před svého nejbližšího soupeře – orlicko-ústeckou Jiskru. Ta na ně v tuto chvíli ztrácí dva body.

Příznivci Benátek - ilustrační foto | Foto: Miloš Moc

Přitom úvod utkání byl pro domácí hráče jak ze zlého snu. Hned po třech minutách hry se na levé straně uvolnil kapitán Blažek a střelou podél brankáře Dědka rozvlnil síť. Benátečtí měli určitě více míč na svých kopačkách, pozorná obrana východočeského týmu je ale do nebezpečných šancí nepouštěla. Hosty zlobil zejména útočník Jimmy, ten si také v 17. minutě vyskočil nejvýše na Fabiánův centr a hlavou trkl míč do pravého horního rohu Strýhalovy brány.

Nervozita domácích z úvodu zápasu po vstřelené brance opadla. Vobořil připravil brankovou příležitost pro Hájka, který ale trefil pouze soupeřova kapitána Blažka. Vedení na novobydžovskou stranu mohl vrátit Nikolas Bekera, který ale nevyužil nedorozumění obránce Glöcknera s brankářem Dědkem, vzdálenější tyčku minul.

Osm minut před koncem první půle rozehrával přímý kop Bodlák, nedůrazný brankář Strýhal nesebral míč z Fabiánovy hlavy. Domácí útočník přiťukl míč Jimmymu, který mohl svým typickým saltem oslavit svoji druhou branku v zápase.

Úvod druhého poločasu orámovala Fabiánova střela, po které musel Strýhal na mokrý trávník, aby mohl zkrotit míč. Domácí byli určitě častěji více u míče. Po zajímavě zahraném rohovém kopu střílel Bodlák, avšak svěřenci trenéra Průchy zblokovali míč před svým brankářem Strýhalem. Třetí branku nepřidal chvilku po hodince hry Hájek, který střelou z vápna o píď minul novobydžovskou bránu.

Jedenadvacet minut před koncem se v pokutovém území neunáhlil Vobořil, který jemně posunul míč Fabiánovi, ten si pohrál se Strýhalem a poslal svůj tým do trháku. O pět minut později fauloval v pokutovém území střídajícího Poběrežského hostující brankář Strýhal a s následnou penaltou si Vobořil věděl rady.

Hostující tým ale neskládal zbraně. Do obrovské příležitosti se dostal Nikolas Bekera, jehož zakončení vyrazil famózním zákrokem Dědek na rohový kop. Naděje hostujícího týmu do roviny teorie mohl poslat při rychlém kontru Poběrežský, jehož našel přesný Fabiánův centr, benátecký záložník ale poslal míč nad bránu.

Domácí hráči moc dobře věděli, že případná výhra je posune do čela tabulky a o tento slastný okamžik nechtěli přijít. Šimečkův přímý kop doslova ofoukl břevno. Už v nastaveném čase našla přihrávka střídajícího Mlynky trestuhodně neobsazeného Vobořila, který svým druhým gólem v zápase vystavil definitivní razítko na výraznou výhru svého celku.

Očima trenérů

Tomáš Staněk, Benátky: Zaprvé jsem rád, že jsme dnešní zápas zvládli výsledkově i herně, ač se utkání pro nás nevyvíjelo dobře. Připravovali jsme se na soupeřovy brejkové situace, ale hned z té první jsme inkasovali. Těší mě, že náš tým nezpanikařil a dovolím si říci, že jsme šli za vítězstvím. Drželi jsme míč, už v první půli jsme měli hodně zajímavých příležitostí ve vápně. Trošku mě mrzí pasáž za stavu 4:1, kdy jsme vypnuli koncentraci a soupeř si vypracoval dvě brankové příležitosti, v nichž nás podržel brankář Dědek. Když tento zápas shrnu, byli jsme lepším týmem a zaslouženě jsme vyhráli.

Petr Průcha, Nový Bydžov: Prohra 1:5 je na můj vkus dost krutá. Myslím si, že tu kluci nezanechali špatný dojem. Bohužel se nám to opakuje už několikátý zápas. Povedl se nám začátek, když jsme vstřelenou brankou otevřeli domácí tým. Ten byl trošku překvapený a konsternovaný. Zdálo se mi, že Benátky nejsou ve své kůži. Měli jsme i další dvě brejkové situace, které jsme nedokázali vyřešit. Troufám si tvrdit, že se v tomto okamžiku zápas lámal. Pokud bychom přidali druhý gól, náš blok fungoval velmi dobře a domácí by s ním měli starosti. Klukům jsem říkal, co mě mrzí a štve, jsou první dvě inkasované branky. Kdyby vznikly z vyložených šancí, po narážečce nebo po nějakých krásných akcích, nebo kdyby šli domácí sami na brankáře, tak bych to bral. Oba góly si ale necháme dát z vrchu. Byli jsme nedůslední, což tento zápas rozhodlo. Ve druhém poločase jsme chtěli s výsledkem něco udělat. Pod dojmem toho, že o jednu branku prohráváme, jsme hru posunuli trochu výše. Byli jsme si vědomi toho, že pokud otevřeme hru, domácí jsou výborní směrem nahoru a že nás mohou potrestat. Od stavu 3:1 už bylo na hřišti jen jedno mužstvo. Ještě jsme měli nějaké šance, ale benátecký tým je kvalitní, jak v útočné, tak i v obranné fázi. V tom byl velký rozdíl oproti nám. Nedá se nic dělat, je potřeba to brát jako realitu. Kvalita na jednotlivých postech toto utkání rozhodla.

SK Benátky nad Jizerou – RMSK Cidlina Nový Bydžov 5:1 (2:1)

Branky: 17. a 37. Jimmy, 69. Fabián, 75. z pen. a 90+1. Vobořil – 3. Blažek). Rozhodčí: Papežík. ŽK: 1:2. Diváci: 110.

Benátky: Dědek – Zabilanský (86. Mlynka), Kopa, Glöckner, Komma – Šimeček, Vobořil, Hájek – Bodlák (70. Poběrežský), Jimmy (82. Macek), Fabián (82. Jarošenko).

Nový Bydžov: Strýhal – Novák, Průcha, Pokorný, Drobný – Špinka (62. Kolář), Voldán (74. Hruška), Kožíšek (85. S. Bekera), Blažek, Vincour – N. Bekera (85. Glos).