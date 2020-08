Sedmý ročník fotbalového turnaje mužů O pohár starosty města – memoriál Jaroslava Krále se uskuteční v sobotu 8. srpna od 10 hodin na Městském fotbalovém stadionu v Benátkách. Obsazení se mění.

Oslavy 100 let fotbalu v Benátkách nad Jizerou pokračují! Na turnaji se poprvé nepředstaví ligové týmy, premiérově si na něm zahrají Benátky nad Jizerou. Spolu s nimi se zúčastní tři týmy z mladoboleslavského okresu, které by tomuto turnaji měly dodat prestiž a přilákat do ochozů nové zrekonstruovaného benáteckého stadionu fanoušky.