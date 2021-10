Zápas začal gólově lépe pro hosty, kteří dali úvodní branku ve 21. minutě. Z šestnáctky uklízel míč Milan Macek. Jejich vedení ale vydrželo jen devět minut, kdy po rohu vyrovnal Houžvička. Dalšího gólu se už diváci nedočkali.

„Výborný, odmakaný výkon. Kluky chválím,“ hodnotil Radek Lacina svůj první venkovní duel v roli hlavního trenéra A-mužstva Benátek. „Čekali jsme fyzicky extrémně náročný zápas, což se potvrdilo. Nad fotbalovostí vyhrával spíše boj. Popasovali jsme se s tím na výbornou. Řekl bych zasloužený bod pro obě strany. My ho bereme. Teď už se s klidnou hlavou budeme chystat na Vysoké Mýto.“

O bojovném a vyrovnaném fotbale mluvil také domácí kormidelník Jiří Kabyl. „Jen škoda, že jsme ve druhé půli nedohráli nějaké akce, které vypadaly z našeho pohledu slibně. Myslím, že remízový výsledek je asi spravedlivý.“

Rovněž on měl pro své svěřence jen slova chvály. „Máme sice jen bod, ale kluky musím nesmírně pochválit. Trénujeme v sedmi lidech, ráno odpadli další dva. Není to tak, že by hráli nejlepší, ale hrají nejzdravější. Máme spoustu nemocných a zraněných. Kluci zápas odmakali, oddřeli a zaslouží velkou pochvalu,“ liboval si Kabyl.

Poříčany v poslední minutě přišly o vyloučeného Houžvičku, který ve strkanici několika hráčů po odpískaném faulu přímo před zrakem rozhodčího udeřil protihráče hlavou do obličeje. Může tak zřejmě čekat tvrdý trest.

Poříčany – Benátky 1:1 (1:1)

Branky: 30. Houžvička – 21. M. Macek. Rozhodčí: Šimek. ŽK: 2:2. ČK: 90. Houžvička (P.). Benátky: Straka – Holeček (46. Zedníček), Komma, Slicho, Šimeček, Šimek (70. Zoubek), Zabilanský, Borovička, Kopa, M. Macek (70. Košek), Mansfeld (85. Boček).