Od úvodního hvizdu sudího Macha byly více než tři stovky diváků svědky vyrovnaného fotbalu. Častěji u míče byli benátečtí hráči, jejich snaha ale končila víceméně před pokutovým územím soupeře z Pardubického kraje. Hosté spoléhali spíše na rychlé brejky, s nimiž si ale bezchybná benátecká obrana dokázala poradit.

V první zajímavé příležitosti byl benátecký Poběrežský, který v ponechané výhodě zakončoval zpoza vápna, hostující bránu ale o chlup přestřelil. Po šestatřiceti minutách hry podržel Macek míč pro Fabiána, který ho bleskurychle posunul na Poběrežského, jehož střílený centr se od Komárka odrazil k pravé tyčce Krátkého brány. Hostující brankář famózním zákrokem ale podržel svůj celek. Na druhé straně si se spíše propagační střelou zpoza vápna od kapitána Součka poradil brankář Straka.

Podobný herní obrázek nabídl také druhý poločas, domácí stále dobývali orlicko-ústeckou bránu, obrana vedoucího týmu ale pracovala na jedničku. Často také domácí tým brzdily útočné fauly. Přesto můžeme registrovat zakončení Poběrežského, které se mezi tři tyče nevešlo, stejně tak jako hlavička Fabiána. Zakončení téhož hráče ze sedmašedesáté minuty vytěsnil velmi dobře chytající Krátký.

Osm minut před koncem dokázal Krátký vyboxovat Bodlákův centr od rohového praporku, k dorážce se dral Poběrežský, jenž byl ale přidržen za dres, píšťalka sudího Macha ale zůstala němá. O chvilku později vypíchl agilní Poběrežský míč na polovině hřiště a nabídl šanci Mackovi, Krátký v hostující bráně ale znovu čaroval. S blížícím se koncem zápasu se přibližovala také vidina postupu pro hostující tým, vždyť svěřencům trenéra Chudého stačil ke stvrzení prvního místa jednobodový zisk.

To, že postupové oslavy musí na východě Čech minimálně o týden odložit, zajistil ve druhé minutě Komárek, k němuž se ve vápně dostal Bodlákův centr a po pohotovém zakončení benátecký záložník rozpoutal vlnu euforie. Hlavní rozhodčí přidal k avizovaným dvěma nastaveným minutám další dvě, brankou povzbuzený domácí tým ale nepřipustil komplikace a dotáhl se na svého soka na jednobodový rozdíl.

V závěrečném kole zajíždí benátečtí hráči na půdu nedaleké Dobrovice, Ústí nad Orlicí hostí před svými fanoušky Turnov.

Trenéři po utkání

Tomáš Staněk, Benátky: Je to obrovská úleva a také trochu satisfakce, protože jsme vyhráli nad Ústí nad Orlicí, které do dnešního dne získalo jedenasedmdesát bodů, avšak trochu jinou cestou, než ostatní týmy. I když jejich herní projev je strašně účelný a nepříjemný. V devadesáti procentech zápasů hrají z ultra hlubokého bloku a vyjíždí do brejků. I v předchozích zápasech, včetně loňského domácího, jsme to nebyli schopni pochytat. Dnes jsme tomu přizpůsobili taktiku a náš tým fungoval perfektně jako jeden celek. Neotevírali jsme prostory pro brejky a hráli trpělivě. Po dnešku si dovolím říci, že máme lepší tým, než má Ústí. Máme sedmdesát bodů a bůhví, jak by to vypadalo, kdyby soupeř neměl takovou podporu, jakou měl v posledních zápasech. Pokud se podíváme na videa, jak Ústí vyhrálo v Benešově, v Chrudimi, nebo naposledy doma proti Velkým Hamrům a také, jak získalo bod v Hradci Králové, kde kopalo další pokutový kop. Této výhry si velmi cením. Když vezmu dnešní zápas, hosté neměli snad jedinou kloudnou střelu na bránu, měli jen takové vysypávky, které Radim Straka pochytal, jinak byli bez šance. Hrozně mě hřeje, že spravedlnost funguje. Nechci ale dehonestovat výkon svého týmu, protože dnes to bylo o vůli. Bylo strašně těžké udržet kluky na uzdě, aby neotevírali prostory. Pochopitelně s postupem času, když je vyrovnaný stav, naši kluci měli útočné choutky a chtěli více otevírat hru, což by byla naše smrt a soupeř na to čekal. Taktiku jsme ustáli a se štěstím po standardní situaci vstřelili branku, avšak měli jsme ještě další tři šance na to, abychom gól vstřelili dřív. Z tohoto pohledu to beru jako spravedlivý a povzbuzující výsledek, za který jsem nesmírně šťastný. Chtěl bych poděkovat celému našemu týmu za dnešní bojovný výkon, nasazení a dodržování taktiky. Nakonec k tomu kluci ještě přidali třešničku na dortu.

Vladimír Chudý, Ústí nad Orlicí: Chtěli jsme vycházet ze zabezpečené obrany, což se nám celkem dařilo. Spoléhali jsme na brejky, které nám ale úplně nešly. Naše obranná činnost byla dobrá a domácím jsme víceméně nic nedovolili. Bohužel v poslední minutě jsme neuhlídali standardní situaci a soupeř vstřelil gól v době, kdy se s utkáním už téměř nic nedalo udělat. Benátky tak asi zaslouženě vyhrály.

SK Benátky n. J. – TJ Jiskra Ústí n. O. 1:0 (0:0)

Branka: 90+2. Komárek. ŽK: 7:2. Rozhodčí: Mach – Kvaček, Braun. Diváci: 350.

Benátky: Straka – Zabilanský, Glöckner, Hell, Komma – Poběrežský (88. Mlynka), Kopa, Fabián (90+1. Hájek), Komárek, Bodlák – Macek.

Ústí n. O.: Krátký – Faltus, Chleboun, Hrnčíř, Langer – Hynek (80. Mikulecký), Ráliš (60. Vašek), Špatenka, Souček, Sokol (60. Stránský) – Bednář (80. Tchanturia).