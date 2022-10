Gól Hadaščoka ještě kvůli ofsajdu neplatit. Pro hosty ale nejspíš nebyl dostatečným varováním. Malou chvíli nato složil úspěšný reparát domácích Winkler a přesně ve čtvrtině utkání poslal Slovan do vedení. „První branku jsme inkasovali po nedůrazu u velkého vápna, kdy se Zabi (Jan Zabilanský) nechal přetlačit, přišel centr, po kterém jsme obdrželi branku,“ vrátil se k nakonec rozhodujícímu okamžiku kouč Staněk.

Brankář Dědek si Benátky chválí. Straka? Jsem rád, že ho tu mám

Těsně před půlí mohlo být s hosty ještě hůř. Zatímco zákrok Zabilanského u rozhodčího prošel, Šimečkův už nikoli. Polyák ale nechal z penalty pouze vyniknout brankáře Dědka, který tak udržel naděje hostů. Ty vzaly definitivně za své v 69. minutě s pojišťovací trefou Daňka.

„Od 60. minuty jsme hráli hodně vabank. Paradoxně jsme podruhé inkasovali v době, kdy už jsme trošku vyrovnali hru a zjednodušili ji. Poté už jsme si víceméně nevytvořili žádnou šanci. Dnes vyhrál Liberec zaslouženě,“ uznal kormidelník Benátek, které tak klesly za Hlinsko na třetí místo s šestibodovou ztrátou na svého přemožitele.

Domácí posadil do sedla vedoucí gól, jak po utkání zmínil i zkušený trenér rezervy Josef Petřík: „Prvních dvacet minut jsme byli trošku nervózní. Bylo to spíše uprostřed hřiště, takže Benátky lépe sbíraly odražené míče, my byli hodně nepřesní. Čekali jsme na gól, který nás hodně uklidnil a první půli jsme dohrávali v dost velké euforii. Měli jsme penaltu i další dvě šance, bohužel zápas mohl být už rozhodnutý. Myslím si, že ve druhém poločase jsme byli lepším týmem. Vypracovali jsme si spoustu brankových příležitostí. Je škoda, že branku na 2:0 dáme takto pozdě, protože jsou to nervy. Na druhou stranu musíme přiznat, že k nám přijel, společně s Hlinskem, nejlepší soupeř. Výhru 2:0 tak bereme a je super.“

Z 0:2 na 4:2. Kosmonosy po přestávce otočily zápas v Chomutově

Ani Dobrovickým nepřinesl nedělně - dopolední výjezd na sever Čech příliš radosti. V Hamrech dostali od soupeře, který měl před utkáním pouze o tři body více, nejvyšší porážku od návratu do divize. Dva góly hosté ztráceli do půle, ve druhém poločase dopřáli prostor především Patriku Žižkovi. Nejlepší střelec soutěže si tak svou dosavadní bilanci vylepšil hned čtyřikrát.

„Ostudný výkon, individuální chyby, špatné individuální výkony, malá agresivita a důraz v soubojích. Přestože byl soupeř kvalitní, moc jsme jim to usnadnili," komentoval porážku trenér Picavy Ondřej Murárik.

Liberec B - Benátky 2:0 (1:0)

Branky: 22. Winkler, 69. Daněk. Rozhodčí: Fišer. ŽK: 89. Valenta – 45. Knobloch, 45+1. Komma, 55. Slicho. Střely na bránu: 7:3. Střely mimo: 6:4. Rohy: 3:4. Ofsajdy: 7:1. Fauly: 12:7. Diváci: 100. Benátky: Dědek – Zabilanský (46. Mbah), Borovička, Kopa, Komma (70. Glöckner) – Knobloch, Vobořil, Šimeček (81. Holakovský), Komárek (46. Slicho), Bodlák (57. Boček) – Macek.

Velké Hamry - Dobrovice 6:0 (2:0)

Branky: 21., 52., 69., 78. Žitka, 6. Černý, 88. Šidlo. Rozhodčí: Martínek. ŽK: 21. Vrána, 80. Bartoš (oba D.). Diváci: 150. Dobrovice: Kocmich - Novák, Vrána, Pečínka (C), Bičiště - Kohout (46. Hubač), Horák (70. Kučera), Král (70. Sedláček Michal), Kocourek, Klain (46. Tomíček) - Herzán (70. Volf).