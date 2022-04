Již ve druhé minutě se hosté mohli dostat do vedení. Mansfeldovu střelu do protipohybu ale brankář Otáhal dokázal vyrazit. O deset minut později ukázal svoji obrovskou sílu domácí útočník Sodoma. Zbavil se dvou dotírajících protihráčů, postupoval sám na gólmana Straku, jemuž následně udělal hokejový blafák a levou nohou skóroval do prázdné brány.

Fotbalovou parádu zanedlouho předvedly i Benátky. Pohlednou kombinační akci zakončil přesně Šimeček. Benátky nadále byly aktivní. O pár okamžiků pohotově zkoušeli zakončit Vobořil a Kopa, brankář Otáhal ale svůj tým opět podržel.

Po změně stran zlobil Straku i nadále nejvíce nejlepší střelec soutěže Sodoma, na hostujícího brankáře už ale nevyzrál, případně mířil mimo.

Pro hosty se pak klidně mohla pískat penalta poté, co se v šestnáctce opřel rukou do Macka Soběslav. Ten se nakonec stal hrdinou, když přesnou a tvrdou hlavičkou zakončil přesnou pobídku od Milece. Na druhé straně se do podobné situace dostával znovu Macek, svůj hlavičkový pokus ale poslal těsně mimo.

„Určitě jsme měli i na výhru, vypracovali jsme si více šancí než soupeř a nezasloužili si prohrát. Takový je ale fotbal. Nemáme ani bod, ale zápas byl z naší strany velmi dobrý,“ dodal Lacina.

Domácí Petr Pavlík, který musel v sestavě oželet několik opor, byl spokojený hlavně s výsledkem. „Předvedená hra nebyla úplně optimální, ale díky naší marodce se kluci kousli a i ti, co normálně nehrají, nechali na hřišti všechno a výsledek se dostavil,“ potěšilo trenéra Petra Pavlíka.

Kolín si pojistil první místo v tabulce, ale neměl to vůbec snadné. Benátky hrály dobře kombinačně, organizovaně. „Síla Benátek byla velká. Je to jeden z nejlépe kombinujících mančaftů, sílu mají a určitě nepatří tam, kde jsou,“ podotkl Pavlík. „Jsem rád, že se ukázal charakter našich hráčů. Že jsme dokázali takto vyrovnaný zápas vyhrát,“ dodal.

Kolín - Benátky 2:1 (1:1)

Branky: 13. Sodoma, 84. Soběslav – 20. Šimeček. Rozhodčí: Šimek. ŽK: 4:3. Střely na branku: 7:3. Střely mimo: 5:3. Rohové kopy: 4:5. Ofsajdy: 3:2. Fauly: 9:14. Benátky: Straka – Zabilanský, Borovička (88. Mbah), Glöckner, Komma – Mansfeld (84. Jimmy), Vobořil, Šimeček (67. Bodlák), Kopa, Slicho – Macek.