Už po devíti minutách hry viselo vedení domácího týmu doslova ve vzduchu. Po rohovém kopu hlavičkoval Šimeček, avšak brankář Zíma vytasil ze svého repertoáru pohotový zákrok, jímž vyrazil míč z pod břevna. Připomněli se také hosté, jejich střelecké pokusy ale Kellera v domácí bráně neohrozily. Nejnebezpečnější byla akce Hajníka, který se probil až do pokutového území, kde oslovil Sedláčka, ten ale v pádu přestřelil.

Po půl hodině hry zahřmělo také před Zímovou bránou. Po rychlém protiútoku se Žitka protáhl až před Zímu, akci šperkoval přihrávkou na volného Zabilanského, tomu ale míč směřoval na paty. První půle se nezadržitelně blížila do svého finiše, hlavní rozhodčí Toucha už kontroloval, kolik času odkrojilo z dvouminutového prodloužení, když Zabilanského centr z pravé strany přeletěl brankáře Zímu a pohotový Šimeček hlavou dorazil míč do sítě.

Povzbuzení domácí si přenesli svůj entuziasmus také do začátku druhé půle. Po třech minutách hry nebezpečně zakončoval z pravé strany Žitka a Zíma musel vyrážet míč. Tentýž hráč o chvilku později mířil sám na živanického brankáře, jehož si dlouhou kličkou obhodil, avšak v pádu z ostrého úhlu trefil jen tyčku. Branková konstrukce zhatila gólovou radost také na druhé straně, když z vápna hlavičkoval David Pánek.

Pěknou fotbalovou akci si domácí fotbalisté pro více než dvě stovky diváků přichystali na 64. minutu. Zabilanský unikl po pravé straně, mezi dvěma hráči soupeře si připravil střelu, kterou ale Zíma vyškrábl, k velké smůle pro něho pouze k dobíhajícímu Fabiánovi, na kterého čekal poměrně lehký úkol, jehož se zhostil na jedničku.

V pohodě hrající domácí poté podnikli několik brejků, kterým chybělo jediné – brankové zhodnocení. V několika příležitostech byl výborně hrající Žitka, jemuž ale gól nebyl souzen. Při další obrovské šanci nevyužil střídající Hájek hrubou chybu Buriánka, protože neposlal přesnou přihrávku zcela volnému Žitkovi. Třetí branku nepřidal v nastaveném čase nedostatečně obsazený Fabián, jehož vynikajícím zákrokem vychytal Zíma. Domácí to ale mrzet příliš nemuselo, v domácím utkání totiž splnili povinnost a tříbodovým ziskem se dostali do klidnějších vod třetiligové tabulky.

Trenéři po utkání

Tomáš Staněk, Benátky: V prvním poločase se hrálo vyrovnané utkání. Měli jsme tam dva brejky nebo dvě gólové situace, které jsme mohli vyřešit, ale to se nám nepovedlo. Samozřejmě nám v závěru pomohla branka do kabiny. Ve druhé půli jsme hráli to, co jsme potřebovali. Strašně mě mrzí, že máme asi pět brejkových situací, které můžeme sehrát do mrtva a my z nich ani neohrozíme bránu, což je hrozná škoda. Pokud bychom využili jen padesát procent brejků, mohli jsme vyhrát klidně 4:0. Vytvořili jsme si situace, při nichž jsme chodili čtyři na jednoho nebo dva na nikoho a nedohráli jsme je dobře. Jinak mi přišlo, že se v prvním poločase hrálo bez energie, bylo to takové nudné. Samozřejmě ale musíme být pokorní k tomu, že jsme získali tři body a že jsme se v tabulce posunuli výše. Můžeme se tak připravit na příští týden na hodně těžký zápas, který nás čeká v Liberci. Ještě před ním nás čeká pohárové utkání v Mostě. Je dobře, že máme široký kádr, protože bude hodně středečních termínů, takže můžeme využít všechny hráče, kteří budou mít dobré vytížení.

Jiří Krejčí, Živanice: Neodehráli jsme špatný první poločas. Oba týmy v něm měly nějaké šance. Řekl bych ale, že jsme v něm byli o trošku lepší. Rozhodla druhá branka. Benátecké mužstvo je v obraně hodně organizované a spoléhá na brejkové situace, což už bylo pro nás složité.

SK Benátky nad Jizerou – TJ Sokol Živanice 2:0 (1:0)

Branky: 45+2. Šimeček, 64. Fabián. Rozhodčí: Toucha. ŽK: 5:1. Diváci: 220.

Benátky: Keller – Tvaroha, Kopa, Hell, Komma – Zabilanský (79. Kohout), Šimeček (79. Komárek), Rulf (68. Hájek), Poběrežský (60. Duch) – Fabián, Žitka (79. Macek).

Živanice: Zíma – Hajník, M. Svoboda, Staněk (50. Buriánek), Sedláček (81. Kaufman) – Chocholatý (81. Bobek), Macháček, T. Svoboda, Jarkovský, Zvěřina (66. Petráň) – D. Pánek (81. F. Pánek).