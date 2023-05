Předposlední domácí zápas benáteckých fotbalistů se hrál podle jejich taktovky. Hosté se pouze dvakrát za celé utkání odhodlali ke střele, navíc jejich pokusy nebyly příliš nebezpečné. Cestu ke třem bodům vydláždil pro domácí kapitán Šimeček, na nějž ve druhé půli navázal Slicho. Benátečtí tak jsou o skóre druzí před Ústí nad Orlicí, to má však lepší vzájemné zápasy, které by v případě rovnosti skóre rozhodovaly po závěrečném kole o umístění.

Divize C, 22. kolo: FK Dobrovice - SK Benátky (2:0), 15. 4. 2023 | Foto: Miloš Moc

Východočeši přijeli do Benátek oslabeni o několik hráčů základní sestavy, jejichž místa zaujali mladí dorostenci. Od úvodního hvizdu sudího Beneše měli benátečtí hráči častěji míč na svých kopačkách. Zprvu jim scházela přesnost.

Udeřilo až po dvaceti minutách hry. Bodlák centrem od rohového praporku našel naskakujícího kapitána Šimečka, který poslal svůj tým do vedení. Několik náznaků šancí v závěru první půle zůstalo nevyužito, do kabin tak odcházeli s těsným náskokem v zádech svěřenci domácího trenéra Staňka.

Ti mohli opět slavit po hodině hry, kdy se před pokutovým územím chopil míče Slicho a střelou o tyč nedal marně se natahujícímu brankáři Černíkovi žádnou šanci. Zápas, který byl opravdu skromný na brankové šance, mohl přesto ještě jeden gól nabídnout. Jarošenko ale sám před Černíkem trefil pouze hostujícího brankáře.

Divizní soutěž pomalu spěje do svého finiše. Benátecké hráče čekají ještě dva zápasy. Nejprve jedou na půdu zachraňujícího se Brandýsa nad Labem. V závěrečném kole budou hostit Trutnov.

Očima trenérů

Tomáš Staněk, Benátky: Jak už to u nás doma bývá, opět přijel velmi dobře organizovaný soupeř. Hosté byli velmi odhodlaní, dobře pracovali, napadali i hráli dobře do defenzívy. Nebylo to pro nás lehké utkání, protože jsme museli dobývat jejich polovinu hřiště. Přesto si myslím, že jsme si vypracovali několik velmi dobrých situací. Do vstřelené branky naše hra přinášela útočné prvky, které jsme chtěli. Máme trošku problém dostat do vápna kvalitní míč z křídelního prostoru. I když soupeř výborně pracoval, do 25. minuty jsme měli hru pod kontrolou. Vstřelená branka ze standardní situace nám pomohla. Poté jsem ale nebyl spokojený s následující pasáží hry. Rezignovali jsme na útok, měli málo pohybu a aktivity všeobecně. O poločasové přestávce jsme si k tomu něco řekli. Měli jsme takový plán, oproti soupeři, který měl jen dva hráče na střídání, jsme měli výhodu. Brzy jsme tak trojitě střídali s cílem oživit hru. Myslím si, že se tak právě stalo. Chvíli před tím ještě vstřelil Tomáš Slicho druhou branku. Poté už jsme měli zápas absolutně pod kontrolou. Znovu se ale opakuji, před soupeřem musím smeknout. Dokázali jsme si s tím poradit a mohli jsme přidat ještě jednu branku. To bychom ale museli mít lepší řešení ve vápně. Máme tři body z domácího hřiště. Nyní nás čeká obrovsky těžký zápas v Brandýse, na který se musíme dobře připravit. Doufám, že zvládneme oba následující zápasy, a pak se uvidí, co se bude dít.

Filip Klapka, Vysoké Mýto: Ve stavu, v jakém jsme sem přijeli, jsme podali fantastický výkon. Hráli jsme dobře takticky, dohrávali jsme na pokraji sil. Ani nechci hodnotit zápas, spíše chci našim klukům vyseknout obrovskou poklonu a smeknout všechny klobouky, které mám.

SK Benátky n. J. – SK Vysoké Mýto 2:0 (1:0)

Branky: 20. Šimeček, 60. Slicho. Rozhodčí: Beneš. Hráno bez karet.

Benátky: Dědek – Zabilanský, Kopa, Glöckner, Slicho (62. Jarošenko) – Pažout (72. Holakovský), Komárek (62. Boček), Šimeček, Vobořil, Bodlák (87. T. Hájek) – Macek (62. Knobloch)

Vysoké Mýto: Černík – Javůrek, Lněnička, Trnka, J. Hájek (75. Škrabal) – Žahourek, Wimmer, Švejda, Habrman – Briol (62. Sapelkin), Mokrejš.

ONDŘEJ NEJEDLO