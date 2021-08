Po odehraných třech divizních kolech mají fotbalové týmy Benátek nad Jizerou a Čáslavi shodný počet šesti bodů. Domácí Benátky se na svého nedělního soupeře bodově dotáhly právě díky vítězství 2:0 ve vzájemném souboji.

Fotbalisté Čáslavi prohráli v Benátkách nad Jizerou 0:2 | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Čáslav k nám přijela s tím, že má šest bodů, přijela hrát otevřenou partii. Nám ale zápas nesedl. Přesto jsme se dostali do vedení díky trefě Jimmyho, který přehodil gólmana po výkopu našeho brankáře. Další šance k tomu, abychom vedení pojistili, jsme ale neměli. Po přestávce jsme chtěli hrát lépe, ale opak byl pravdou. Soupeř byl lepší, my jsme nehráli dobře, ale vzadu jsme to dobře zavřeli. Krásným gólem jsme zvýšili na dva nula. Na konci hosté kopali penaltu, tu Straka chytil. Zvládli jsme to bez větších nervů, ale výkon dobrý nebyl,“ popsal děj na hrací ploše trenér Benátek nad Jizerou Radim Truksa.