/FOTOGALERIE/ Druhou porážkou zakončili fotbalisté Mladé Boleslavi B úvodní sérii tří domácích zápasů v řadě. Proti rezervě Pardubic rozhodl zápas ČFL gól v samém úvodu druhého poločasu. Východočeši vyhráli 2:1.

ČFL B, 3. kolo: FK Mladá Boleslav B - FK Pardubice B (1:2), 20. 8. 2023 | Foto: FK Mladá Boleslav

Pro mladoboleslavské béčko začaly nešťastně oba poločasy, po faulu na pronikajícího Kurku se hned v 6. minutě pískala penalta, kterou s přehledem proměnil Brdička.

V oranžovém dresu, který příliš nekontrastoval s pardubickým světle červeným, se poprvé letos představil zraněními pronásledovaný Antonín Vaníček a v 15. minutě poslal z přímého kopu krásný dloubák do vápna, po kterém nejmladší domácí hráč Jakub Peterka trefil jen tělo vybíhajícího Šmída. Zanedlouho to již vyšlo, když se z otočky uvolnil Matyáš Vojta, při průniku zprava do vápna ustál místo pádu zřejmě penaltový zákrok a prostřelil Šmída na zadní tyč – 1:1.

Od té doby nepřinesl opatrný fotbal nic zajímavého, hrstku diváků pobavily až zmatky o přestávce, kdy se pořadatelům dlouho nedařilo vypnout zavlažování trávníku, když už jednu trysku utišili, spustila se jiná a druhý poločas se tak o skoro deset minut opozdil.

Po nechtěné vložce přišel vzápětí šok. 25 vteřin po výkopu hosté přečíslili boleslavskou obranu a Štěpán Brdička doklepl Sedláčkovu střílenou přihrávku do prázdné brány. „Nechci se vymlouvat na trysku, prostě jsme nevstoupili do hry koncentrovaně, soupeř naopak ano a tak po chybě naší obrany rozhodl,“ pokrčil rameny domácí asistent trenéra Adrian Vizingr. Zakrátko při Míškově tvrdé ráně po zemi zachránila Boleslav tyč, v 70. minutě pro změnu Brdičkovi překazilo po nádherně kopnutém přímáku z 27 metrů radost z hattricku břevno.

Za domácí zahrozil Vaníček, jehož ránu z úhlu po dravém průniku Šmíd vytěsnil do boční sítě. V 84. minutě pak nádherně pálil po rychlé zasekávačce Ladislav Kodad, jenže zákrokem poledne vyškrábl míč zpod břevna Šmíd. Na druhé porážce domácích nic nezměnila ani krátká přesilovka, když dostal v nastavení druhou žlutou za zakopnutí míče Machů. „Soupeř si zasloužil vyhrát, protože dal dva góly, ale jinak si myslím, že by zápasu více slušela remíza,“ domníval se Adrian Vizingr.

Mladá Boleslav B – Pardubice B 1:2 (1:1)

Branky: 19. Vojta – 7. z PK a 46. Brdička. Rozhodčí: Tryzna. ŽK: 0:2. ČK: 90.+3 Machů (P). Diváci: 92. Střely na bránu: 4:5. Rohy: 7:4.

Mladá Boleslav B: Kořán – Rulc, Coňk, König – Novák, Vostřel, Vaníček (72. Howard), Kodad – Peterka (46. Hradec), Vojta, Jaroš (46. Kaulfus).