Po přestávce už si Boleslavští vytvářeli šance, jenže v 53. minutě Lukáš Mašek po Vojtově přihrávce sám před bránou nenavázal na půl dne starý ligový gól do sítě Baníku. „Pro Maška i Stránského to bylo dopoledne po ligovém zápase v Ostravě složité, ale chtěli hrát a fantasticky to odpracovali,“ smekl Malura. Za hosty odpověděl jen hlavičkou těsně vedle po rohu Janko. „Nepodrželi jsme míč, hráli jsme zbytečně hekticky,“ kritizoval zápský trenér Petr Vrabec.

Hoftych po porážce na Baníku: Se standardkami soupeře jsme si měli poradit lépe

Závěrečná půlhodina patřila na hřišti domácím, ale také Luďku Vejmolovi. Brankář, který do Záp přišel v září z Jihlavy a v minulosti za Boleslav okusil i první ligu, rozštěpem na čáře zneškodnil Novotného ránu z úhlu, vzápětí i Vojtův samostatný nájezd po Leitlově pasu přes půl hřiště. Nakonec v 84. minutě reflexivně vyrazil i Jahićův prudký volej po rohovém kopu. A když nekapituloval tři minuty nato při závaru a Růžkově ráně zblízka ani domácí brankář Mikulec, body se dělily. Zápy v Boleslavi neskórovaly třetí rok po sobě. „V závěru se projevovala únava a z toho pramenily chyby v obraně hostů a naše šance. Kluci by si za bojovnost a nasazení zasloužili vyhrát,“ mrzelo Pavla Maluru.

„Béčko hrálo dobře, nemá co ztratit. My jsme nějaké šance měli, ale pokaždé není posvícení a bod se počítá,“ pokrčil odchovanec Mladé Boleslavi Petr Vrabec. „Já jsem odsud pryč čtyřicet let, tak už to tolik neprožívám, i když do Boleslavi pořád jezdím za rodinou, za bráchou. Jsem vděčný panu Holakovskému, který mě tady uvedl do velkého fotbalu, ale teď jsou tu jiní lidi,“ dodal bývalý reprezentant.

Infarktový závěr na Meteoru. Kosmonosy v deseti otáčely, o výhru ale přišly

Mladá Boleslav B – Zápy 0:0

Rozhodčí: Pekař. ŽK: 1:1. Diváci: 137. Střely na bránu: 4:2. Rohy: 6:3.

Mladá Boleslav B: Mikulec – Rulc, Jahić, König – Vlk, Coňk, Snížek (72. Vlček), Novotný (65. Leitl) – Stránský, Vojta (80. Gregor), Mašek.

Zápy: Vejmola – Pardubský, Duben, Růžek, Tarasjuk – Eliáš, Petrlák – Kavalír, Janko (85. Kubeš), Tvaroh (61. Hajdo) – Matějka (69. Kubů).