Do posledního zápasu podzimu dal dva góly, během něj zvládl hned čtyři! Matyáš Vojta měl hlavní podíl na tom, že Mladá Boleslav B zakončila první polovinu ČFL první venkovní a zároveň i nejvyšší výhrou. V Přepeřích Středočeši vyhráli 5:1.

ČFL B - 14. kolo: FK Mladá Boleslav B - Slovan Velvary (1:1), 5. 11. 2023 | Foto: FK Mladá Boleslav

Devatenáctiletý útočník s jedenácti prvoligovými minutami na kontě byl až do stavu 0:4 jediným střelcem utkání. S vylepšování do té doby dvougólového podzimu začal Vojta hned ve druhé minutě. Po chladnokrevném promění úniku tváří v tvář na domácího brankáře dostával dárky od spoluhráčů, kteří servírovali dvakrát do těsné blízkosti prázdné brány. Mezitím si pro zkompletování hattricku vzal těsně před pauzou exekuci penalty po faulu na Vaníčka.

Sedláčkovo penaltové repete. Dobrovice si v rozlučce sáhla alespoň na bod

Až v poslední půlhodině se ke slovu dostali i jiní. Domácí Daniel Novák připravil brankáře Šedu o čisté konto. Tečku za podzimem, který juniorka povedeným závěrem vytáhla na desátou příčku, udělal Ladislav Kodad.

Trenér Středočechů Pavel Malura si kromě smrtících brejků pochvaloval i zvládnutí zápasu směrem do defenzivy: „Dokázali jsme vzdorovat nepříjemným centrům soupeře, kterých bylo opravdu hodně. Dopředu se nám dařilo v rychlých brejcích. Výsledek je pro soupeře krutý, rozdíl ve výkonu mezi oběma týmy tak jednoznačný nebyl.“

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

FK Přepeře – FK Mladá Boleslav B 1:5 (0:3)

Branky: 63. D. Novák - 2., 22., 39. z pen. a 49. Vojta, 78. Kodad. Rozhodčí: Baum. ŽK: Vlk, Dočekal, Pavlata - Vaníček, Coňk. Diváků: 150.

Přepeře: Truksa - Vlk, Dočekal, Tvaroha, Novotný, Pavlata, Rozkovec (72. Habr), Martan (59. Filip), Bulíř, Janošík, Daníček (59. D. Novák).

Boleslav B: Šeda - Rulc, Coňk, Král - Kodad, Vostřel, Žitný (89. König), Vaníček (78. M. Novák) - Peterka (46. Dohalský), Vojta (72. Gregor), Kaulfus.